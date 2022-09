Iron Man : La rumeur d’un jeu chez Electronic Arts prend de l’ampleur, EA Motive à la barre ?

Le Disney & Marvel Games Showcase était un petit événement puisque c’est la première fois que Disney organisait une conférence exclusivement dédiée aux jeux vidéos (bien qu’elle fasse partie des événements de la D23 de manière plus globale). Avec tous les jeux Marvel qui sont actuellement en développement, on comprend pourquoi une conférence dédiée aux jeux Disney avait du sens, même si elle a été peu riche en surprises. On s’attendait d’ailleurs à y voir le jeu Iron Man, mais ce n’était pas pour cette fois. Cependant, la rumeur s’amplifie.

Une annonce avant la fin de l’année ?

Motive is doing iron man after dead space. A team of former Shadow of Mordor devs will make Black Panther. — Grubb (@JeffGrubb) September 10, 2022

Le très sérieux site Axios a tout d’abord rapporté que ce jeu Iron Man aurait pu être montré à la D23, mais comme vous le savez maintenant, ce ne fut pas le cas. En revanche, le site avançait également que ce projet avait été confié à l’une des équipes canadienne d’Electronic Arts.

Le choix est large, mais le nom qui ressort en premier, c’est celui d’EA Motive, étant donné que BioWare est bien trop occupé avec ses propres jeux. Cela a été confirmé depuis par le journaliste Jeff Grubb, qui déclare que le prochain projet du studio est bien ce jeu Iron Man, après avoir terminé Dead Space Remake.

On peut comprendre pourquoi, étant donné que EA Motive a su prouver deux choses avec Star Wars Squadrons : son respect et le bon traitement d’une licence populaire ; et sa capacité à construire un gameplay basé sur le vol. Bon, on vous l’accorde, piloter un X-Wing et l’armure d’Iron Man, c’est un peu différent, mais tout de même.

Cependant, toujours selon Grubb, même si le jeu pourrait bientôt être annoncé (aux Game Awards ?), on en verrait pas la couleur avant quelques années. Patience donc.