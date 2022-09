iPhone 14 : Voici où précommander le nouveau smartphone d’Apple

Apple a enfin levé le voile sur son iPhone 14, un modèle qui était très attendu et qui a dévoilé toutes ses spécificités lors de la dernière keynote de la marque à la pomme. Comme d’habitude, Apple ne traine pas pour l’ouverture des précommandes, et vous indique aujourd’hui que vous pouvez mettre la main sur votre exemplaire de l’iPhone 14 chez différents distributeurs en ligne. Voici où précommander l’iPhone 14.

Où précommander l’iPhone 14 ?

Les précommandes sont ouvertes autour de l’iPhone 14, qui a présenté toutes ses nouveautés il y a quelques jours. Au programme, on retrouve des améliorations côté photo et vidéo, un écran plus lumineux que jamais, ou encore une batterie plus performante, sans compter un modèle Plus encore plus complet et l’iPhone 14 Pro qui a tout d’un smartphone de grand luxe. On peut désormais retrouver l’iPhone 14 sur Amazon ou Cdiscount.

Voici où précommander les différents modèles de l’iPhone 14 :

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Les prix en dollars ont été révélés lors de la keynote, mais comme vous vous en doutez avec l’inflation qui touche tous les secteurs, les prix en euros sont loin, très loin d’être équivalents. Il faudra donc être prêt à débourser une sacrée somme pour obtenir cet iPhone 14, qui devrait de toute façon faire un carton.

Pour rappel, l’iPhone 14 sera disponible dès la semaine prochaine, le 16 septembre.