Into the Fire dévoile un nouveau trailer de gameplay brûlant

Un soldat du feu sous haute tension

Into the Fire propose un concept assez original mêlant action, survie et arcade dans un jeu où vous incarnez un secouriste devant braver les dangers des flammes d’un volcan en éruption. Nous sommes ainsi plongé au cœur d’une catastrophe volcanique sur l’archipel de Dante. Le but du jeu est de sauver un maximum de vies dans un contexte tendu où chaque seconde compte.

Comme vous pouvez le voir sur le trailer de gameplay dévoilé aujourd’hui, l’environnement volcanique promet d’être dynamique et imprévisible avec des éboulements, des tempêtes de cendres et des éruptions aléatoires. Il sera ainsi nécessaire de s’adapter constamment à ces changements environnementaux, mais heureusement vous bénéficiez d’une palette d’équipements inspirés de la science des volcanologues, comme un pistolet à suppression, un lance-grenades extincteur ou un traîneau assez rétro. On nous indique également que l’eau sera une ressource précieuse en mission et son utilisation devra probablement être mesurée avec soin pour faire face aux différents dangers.

Starward Industries précise également que nous disposerons d’un Hub central fera office de base d’opérations stratégique, où l’on pourra préparer ses missions, améliorer son matériel et en apprendre davantage sur les secrets de l’île. Bien que le jeu mette en avant un certain réalisme du secourisme en condition extrême, il baigne également dans une ambiance mystique donnant un petit caractère surnaturel (chose que l’on constate dans le trailer avec la créature de flamme).

Into the Fire sortira cette en accès anticipé sur PC via Steam.