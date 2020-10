NIS America : Interview avec Alan Costa (Localisation française, line-up 2020…)

Il y a quelques semaines, nous avons pu envoyer quelques questions à Alan Costa, producteur associé chez NIS America. On a ainsi pu en savoir plus sur la localisation de certains titres mais aussi les ambitions du studio. A noter que cette interview est publiée quelque peu en décalé de sa réalisation, l’actuelle situation sanitaire ayant repoussé la publication de celle-ci avec des réponses qui nous sont parvenues un peu plus tard.

Présentation et introduction

Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter ?

Mon nom est Alan Costa et je suis actuellement producteur associé chez NIS America. Cela signifie que j’aide à sélectionner les jeux pour leur localisation et je travaille également beaucoup avec nos partenaires de licences au Japon.

Est-ce que la crise actuelle a impacté vos productions ? Est-ce qu’il y a eu du retard ?

Nous travaillons à domicile depuis mi-mars et les choses se passent bien malgré la situation actuelle. Heureusement, aucun titre que nous avons annoncé n’a été impacté par le COVID -19.

Line-up et jeux

Quelles étaient vos motivations pour sortir Prinny 1 & 2? Peut-être pour en introduire un nouveau plus tard ?

Les deux jeux Prinny sont uniques dans le catalogue NIS car ils sont les premiers jeux à présenter notre mascotte, le Prinny, comme un personnage principal et sont des jeux de plateforme, et non des RPG Stratégique comme les jeux Disgaea. Jusqu’à présent, ils n’étaient jouables que sur PSP ou PS Vita, ce qui signifie qu’ils ne sont pas disponibles pour un grand nombre de fans de Disgaea qui aimeraient y jouer. Cette version donne enfin aux fans une chance d’expérimenter la (très difficile) gloire de ces deux jeux Prinny !

Cependant, nous avons aussi une autre raison de sortir ces jeux : nous voulons que nos fans de Disgaea soient heureux et prêts pour l’avenir ! La France a toujours été l’un des pays les plus favorables à la série Disgaea et c’est pourquoi nous localisations toujours les jeux en Français. Je ne peux pas encore dire quoique ce soit mais soyez à l’affût de nouvelles informations pour la suite.

Est-ce que vous pouvez nous en direct plus sur Mad Rat Dead ?

Nous avons annoncé Mad Rat Dead lors du New Game+ Expo. Mad Rat Dead est de la créatrice de Nippon Ichi Software, Yu Mizokami, qui a précédemment créé les deux jeux Yomawari. Ces titres étaient des jeux d’horreur effrayants, mais Mad Rat Dead est un jeu de plateforme rythmique. Les fans peuvent profiter d’une histoire originale, d’un gameplay amusant et d’une superbe bande son lorsque le jeu sortira.

Localisation et traduction française

Malheureusement, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV n’a pas été traduit en français contrairement à Trails of Cold Steel III. Les ventes ont-elles été décevantes ? Avez-vous des estimations à partager sur ce sujet ?

Bien que je ne puisse pas partager les chiffres de vente, la demande sur la version française du jeu nous a montré que – nos ressources n’étant pas illimitées – nous ferions mieux de concentrer nos efforts de localisation en France sur d’autres projets à venir. Cela dit, apporter Trails of Cold Steel III était un projet important pour nous et nous apprécions grandement tous les fans français qui y ont joué et nous ont laissé des commentaires et critiques positives !

En tout cas, nous félicitons l’initiative d’une traduction française de Trails of Cold Steel 3 ! Nous savons que c’est un coût énorme, en particulier pour un JRPG. Peut-on s’attendre à plus de traductions pour vos jeux à l’avenir, notamment en français ?

Mis à part l’anglais, le français est fondamentalement la seule autre langue dans laquelle nous localisons ! Nous nous engageons à soutenir les franchises à forte demande comme Disgaea et Ys avec des localisations françaises, et nous nous engageons à 100% à faire sortir ces titres en français maintenant et à l’avenir.

Pour les autres titres qui ne figurent pas dans ces titres, honnêtement, nous serions ravis de sortir tous nos titres en français. Cependant, et cela concerne la question précédente, nous devons constamment reconsidérer notre temps et nos ressources. Pour ces jeux, nous les examinons – y compris les nouvelles licences – de manière stratégique pour évaluer s’ils réussiront en France.

Quelles étaient vos attentes concernant la version Switch de Trail of Cold Steel III?

La Nintendo Switch a une base de joueurs de JRPG croissante et, grâce au nouveau casting de Trails of Cold Steel III et à l’inclusion d’une encyclopédie complète, Trails of Cold Steel III est un excellent point de départ pour les nouveaux arrivants. Cela dit, comme c’était la première fois que la franchise était sur Switch, nous avions des attentes modestes par rapport à la version PS4 du jeu.

Jusqu’à présent, les deux versions ont répondu à nos attentes. Il y a encore un énorme potentiel pour la série sur le Switch car la série a des affinités avec des consoles portables dans son ADN (ndlr : les premiers épisodes étant sortis sur PS Vita) et de nombreux joueurs aiment jouer en mode portable. C’est pourquoi nous portons Trails of Cold Steel IV sur la Switch tout comme Ys IX, également de Nihon Falcom.

Et maintenant, quel avenir ?

Comment voyez-vous le marché occidental ? Quelle est votre approche du marché par rapport au marché japonais ? Et quels sont vos projets d’avenir pour l’Occident et surtout l’Europe?

Alors que nous sommes en communication constante avec nos collègues du siège social de Nippon Ichi Software, nous ne pouvons pas vous donner un aperçu précis de leur stratégie pour le Japon, mais je peux répondre quant à notre approche du marché européen.

Le plus important pour nous est de dialoguer directement avec nos fans, que ce soit via les réseaux sociaux ou des interviews comme celle-ci. Bien que nous soyons physiquement situés en Amérique du Nord, nous assistons à plusieurs événements dans toute l’Europe tout au long de l’année (sauf cette année), notamment la gamescom, Japan Expo ou encore MCM London Comic Con.

Quant à l’avenir, nous continuerons à proposer à nos fans le contenu japonais de la plus haute qualité ! Bien que nous ne puissions pas voyager actuellement au Japon, nous rencontrons constamment des partenaires par téléconférence et avons déjà des jeux passionnants en préparation. Nous avons fait de grandes annonces cette année, comme Ys IX, et vous pouvez vous attendre à en entendre davantage dans les mois à venir.

Que pensez-vous des consoles de nouvelle génération? Quel est votre design préféré entre la série X et la PlayStation 5?

Une nouvelle génération de consoles est très excitante et je pense que les deux consoles offriront beaucoup de plaisir à leurs joueurs. La Xbox Series X et la PlayStation 5 ont des conceptions intéressantes, mais j’ai personnellement tendance à privilégier la simplicité à l’avant-garde. Quoi qu’il en soit, le plus important, ce sont les jeux eux-mêmes et je suis sûr que les deux consoles auront beaucoup de bons titres au cours de leur vie !

Peut-on espérer des jeux NIS sur PS5 ? Est-ce qu’il y en a déjà en développement ? Des portages ou des jeux exclusifs ?

Bien que nous n’ayons rien à annoncer pour le moment, PlayStation est une marque sur laquelle nous avons sorti de nombreux titres au fil des ans. En conséquence, nous recherchons activement les opportunités de la PS5 et espérons pouvoir publier des titres pour celle-ci une fois qu’elle sera lancée.

Comme on le sait, Nippon Ichi Software a surtout des affinités avec Nintendo et Sony. Que pensez-vous de la Xbox Series X ? Microsoft semble vouloir s’attaquer au marché japonais, avez-vous pensé à cette opportunité ?

Chez NISA, on ne peut pas vraiment parlé des discussions entre Microsoft et Nippon Ichi Software. Mais en tant qu’éditeur, nous voulons rendre nos jeux accessibles au plus grand nombre. On surveille en permanence le marché et si l’opportunité se présente, absolument, nous envisagerions de publier des jeux sur la nouvelle console de Microsoft.

Dernière question, avez-vous quelque chose à partager avec nos lecteurs ?

Tout d’abord, je souhaite la sécurité de tous en ces temps très difficile. Bien que le monde soit confronté à des problèmes très difficiles, nous espérons que les titres que nous publions apporteront du divertissement et du réconfort aux joueurs. Prenez soin de vous et les uns des autres !

Merci beaucoup à Alan Costa pour son temps.