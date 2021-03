King Pong : Interview avec le Game Designer du jeu, Bastien Serge

King Pong est un jeu de ping pong en VR actuellement disponible en accès anticipé sur Steam, et jouable via l’Oculus Rift ou le HTC Vive. Le joueurs peut affronter de vrais joueurs en ligne, ou faire du versus contre l’IA dans des matchs endiablés, tout en ayant la possibilité de personnaliser notre avatar. Afin d’en savoir un peu plus sur la version finale du jeu, nous avons eu l’occasion d’interviewer le Game Designer du jeu : Bastien Serge.

Présentation et introduction

Tout d’abord, merci pour cette interview et pour votre temps ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Bonjour et merci à vous ! Je m’appelle Bastien Serge et je suis Game Designer chez Iconik. Je m’occupe de toute la partie conception du jeu et, comme nous sommes une petite équipe, je suis aussi responsable de la création des niveaux, de l’intégration des assets et de l’optimisation pour la VR.

Concernant la direction artistique de King Pong, est-ce que Tron a été l’une de vos inspirations majeures ?

Tout à fait ! Dans King Pong, nous souhaitions mettre en avant la musique. Le style Retrowave, très typique des années 80, nous a paru comme une évidence. C’est un savoureux mélange entre un univers retro / virtuel et une musique bien rythmée qui boost les joueurs pendant leurs parties. Nous avons beaucoup travaillé sur la musique qui évolue au fur et à mesure du match. Dans nos références, nous pouvons citer Tron, Joy Division ou encore Far Cry 3 : Blood Dragon.

Contenus et mode histoire

On a pu voir sur l’accès anticipé qu’un mode histoire est prévu pour bientôt. Pouvez-vous nous en dire un peu plus dessus et est-ce qu’un système de progression sera de la partie ?

Le mode Histoire offre un background déjanté et un fil rouge au jeu King Pong. Sous la forme d’épisodes, nous sortirons régulièrement de nouvelles mises à jour qui rajouteront de nouvelles frappes spéciales (que nous appelons Skillshots), de nouveaux modes de jeux ou même de nouvelles mécaniques. Chaque mise à jour permettra de débloquer son contenu en affrontant des adversaires hauts en couleur.

L’histoire se veut délirante, pas trop invasive (car le cœur du jeu reste le compétitif) et surtout pleine de clins d’œil. C’est un peu l’humour des Monty Pythons à la sauce Cyberpunk.

Dans le premier épisode, le joueur va apprendre à diriger la balle, lancer des Skillshots et comprendre toutes les mécaniques du jeu avec un ancien grand maître du King Pong : Virtual Gondhi…

Concernant le mode classé, pourra-t-on s’attendre à une progression de rang similaire à un Rock League par exemple ?

Le mode classé sortira dans un second temps. Les joueurs se classeront sur un leaderboard mondial grâce à un système de points ELO. L’objectif étant de pouvoir affronter des joueurs de son niveau ou d’offrir moins de points au vainqueur en cas d’écart trop grand dans le classement entre les deux joueurs. Un nouveau joueur devra jouer 10 matchs pour accéder à son classement.

De nouveaux environnements seront-ils au programme dans King Pong ?

Oui, pleins ! Toujours en suivant le mode Histoire, les arènes et les musiques de vos adversaires seront disponibles une fois que vous les aurez battus. Chaque arène suit dans la direction artistique du jeu en s’adaptant au personnage lié. Je vous laisse deviner l’arène mythique de Virtual Gondhi…

D’autres contenus en préparation

Concernant les différents coups spéciaux que l’on peut effectuer, avez-vous prévu d’en rajouter de nouveaux tout aussi loufoques et sournois au fil du temps ?

Vous n’avez pas idée de ce que je vous prépare ! Chez Iconik, nous avons un mur entier de post-it concernant ces futurs skillshots. C’est le cœur de notre jeu. Nous travaillons encore pour améliorer ces mécaniques et les rendre les plus cools possibles. Ce sont les joueurs qui créeront leurs propres sets de frappes spéciales. Chaque match sera donc différent et des stratégies, voir des combos, pourront grandement influencer la partie.

Les sorties se feront en même temps que les personnages à qui ils sont liés. Certains seront bourrins, d’autres très sournois. Mais attention à l’échec critique !

Actuellement, avez-vous déjà décidé une fenêtre de sortie définitive pour King Pong ?

La sortie définitive se fera à la fin du premier semestre 2021 sur Steam et Oculus Rift Store.

Une sortie sur PlayStation VR ?

Une version PSVR est-elle prévue une fois le titre sorti de son accès anticipé ?

Nous espérons pouvoir faire une sortie sur PSVR et sur l’Oculus Quest Store. Nous sommes actuellement en discussion avec Sony et Oculus pour cela.

Avez-vous une anecdote de développement, une histoire drôle ou quelque chose qui vous a marqué au cours du développement à partager avec vous ?

Avec la crise actuelle du Covid-19, nous sommes en télétravail et j’ai profité de l’absence de ma compagne pour enregistrer moi-même les voix du commentateur de King Pong. J’ai donc passé plusieurs jours à crier dans mon micro “SUPER SMASH !” ou encore “GA-TE-LING !” avec une mention spéciale pour “Three points in a row !” qui est très difficile à prononcer quand on a un accent anglais comme le mien. Suite à ça, j’ai passé une semaine à manger du miel pour retrouver ma voix et je crois que mes voisins me détestent encore […] mais je suis assez fier du résultat !

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Force et honneur dans ces temps difficiles et n’oubliez pas “Always look on the bright side of life. ♪”.

Merci à Bastien Serge pour son temps et ses réponses ! Vous pouvez découvrir King Pong sur Steam, actuellement en accès anticipé. Le jeu est disponible aux alentours d’une quinzaine d’euros.