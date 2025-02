Intergalactic: The Heretic Prophet n’aurait pas pu se faire si Naughty Dog avait persévéré sur le jeu multi The Last of Us

Naughty Dog ne pouvait pas être partout

On ne compte plus les interviews de Shuhei Yoshida en ce moment, qui multiplie les prises de parole pour parler de sa carrière chez PlayStation. Récemment, il est revenu sur le cas du jeu online The Last of Us au micro de Sacred Symbols+ (interview relayée par Push Square), afin d’affirmer qu’il avait lui-même eu entre les mains ce projet, qu’il y avait joué en pensant que le jeu était « génial ».

Il affirme que l’idée d’un tel projet est généralement un accord entre le studio et Sony, ce dernier ne faisant pas nécessairement une commande :

« D’après mon expérience, lorsque les studios voient que l’entreprise a un grand projet [comme celui de multiplier les jeux service], ils se rendent compte que cela leur donne plus de chances de voir leur propre projet être approuvé et soutenu. Ce n’est pas comme si Hermen Hulst disait aux équipes qu’elles doivent créer des jeux service, c’est probablement d’un commun accord. »

Il continue en déclarant que c’est d’abord Naughty Dog qui a voulu s’atteler à un tel projet, jusqu’à vraiment en comprendre la portée, qui signifiait mettre de côté Intergalactic: The Heretic Prophet :

« L’idée de The Last of Us Online est venue de Naughty Dog et ils voulaient vraiment le faire. Mais Bungie leur a expliqué ce qu’il fallait faire pour créer des jeux service, et Naughty Dog s’est dit : « Oups, on ne peut pas faire ça ! Si on le fait, on ne pourra pas faire Intergalactic : The Heretic Prophet. » C’était donc un manque de prévoyance. »

Lorsque l’on voit les jeux service s’écrouler les uns après les autres, Naughty Dog a certainement fait le bon choix en évitant de s’embourber trop loin dans un projet qui avait sans doute déjà côté trop d’argent et nécessité trop de temps. Si Intergalactic: The Heretic Prophet est aujourd’hui réel, c’est donc grâce à cette décision.