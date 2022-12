Inkulinati : L’original jeu de stratégie médiévale arrivera en accès anticipé le 31 janvier 2023

Projet d’abord lancé via une campagne Kickstarter, Inkulinati a ensuite été repéré et récupéré par l’éditeur Daedalic Entertainment. Avec sa proposition artistique atypique et son concept original, le titre a su largement captiver les regards au cours de ses différentes apparitions. Aujourd’hui, on apprend sa date de sortie, tout du moins pour sa période d’accès anticipé.

Avec une arrivée dans le Game Pass

Chapeauté par le développeur polonais Yaza Games, Inkulinati nous fait incarner un enlumineur médiéval qui va utiliser une encre vivante pour faire face aux autres Inkulinati et ainsi peindre une armée de créatures qui s’affronteront sur des pages de manuscrits. Un concept novateur, idéal pour proposer un ton léger et dépeindre une direction artistique particulièrement charmante et originale.

Mais derrière cette belle façade se cache un jeu tactique au tour par tour, qui a déjà révélé toute sa profondeur dans ses précédentes démos, dont l’une est toujours accessible sur Steam et Xbox (jusqu’au 1er janvier 2023). A son lancement en early access dans quelques semaines, le titre sera jouable en solo et en multijoueur local, avec une campagne qui nous permettra de prendre en main cette proposition unique.

Inkulinati est maintenant prévu pour le 31 janvier 2023 sur PC via Steam et GOG en accès anticipé, ainsi que sur Xbox One et Xbox Series dans le cadre du programme Game Preview. Bonne nouvelle, il intégrera directement le Game Pass à son lancement. On ne sait pas combien de temps va durer cet accès anticipé, mais on nous promet déjà une version Nintendo Switch pour sa sortie définitive.