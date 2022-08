Inkulinati débutera son histoire sur Steam et Xbox Game Preview dès cet hiver

Après un Kickstarter réussi haut la main, Inkulinati s’est affiché au cours de quelques présentations ces derniers mois. Le concept de ce jeu imaginé par Yaza Games et édité par Daedalic Entertainment est toujours assez étrange à admirer en vidéo, mais il attire forcément l’oeil. Avant sa sortie définitive, le titre compte passer par la case de l’accès anticipé dès cette fin d’année, et on en sait désormais un peu plus avec un nouveau trailer à la clé.

Toujours avec des lapins contre des doggos

Deadalic Entertainment nous indique aujourd’hui que le titre sortira tout d’abord cet hiver sur Steam Early Access et Xbox Game Preview (Xbox One et Xbox Series), mais sans plus de date précise pour le moment. Il faut rappeler que Inkulinati sortira aussi à terme sur GOG et sur Nintendo Switch, en plus d’être directement intégré au Xbox Game Pass. Cet accès anticipé permettra notamment de découvrir le mode solo du jeu.

Pour fêter cette annonce, on a droit à un nouveau trailer qui nous montre du gameplay, avec des affrontements au tour par tour. On prend ici le contrôle d’un Inkulinati, capable de donner vie à ses illustrations, et qui doit donc adapter son équipe aux menaces qui arrivent grâce à de nouveaux serviteurs, que ce soit des escargots ou bien des lapins très redoutables.

Si vous avez l’occasion d’aller à la Gamescom cette année, sachez que le jeu sera présent sur le stand Xbox ainsi qu’au stand Indie Arena.