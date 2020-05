Inkulinati s’illustre dans un premier trailer

Le jeu de stratégie au tour par tour Inkulinati, dont la campagne Kickstarter a démarré il y a quelques jours, s’est illustré plus en détails dans un premier trailer.

Des combats en marge de l’histoire

Le jeu, aux fortes influences Monty Python, proposera aux joueurs d’incarner le Master of Living Ink, ou Inkulinati, un enlumineur capable de donner vie à ses illustrations pour livrer des batailles épiques avec ses armées de chiens, lapins, ânes et autres escargots, en marge des manuscrits médiévaux.

Afin d’illustrer comme il se doit ces combats d’anthologies, le studio polonais Yaza Games a sollicité la participation des amoureux de l’humour médiéval absurde (et légèrement inapproprié) à sa campagne de financement. Cette dernière, lancée il y a seulement quelques jours, a d’ores et déjà atteint plus de 60% de son objectif.

En plus d’une campagne solo où le joueur pourra affronter plusieurs grandes figures médiévales telles que St Francis ou encore Dante, et ainsi récupérer leurs techniques pour étoffer son propre bestiaire, Inkulinati proposera également plusieurs quêtes et défis ainsi qu’un mode multijoueur.

Inkulinati est prévu pour le printemps 2021 sur PC.