Infinity

Infinity est un jeu de rôle prévu pour Game Boy Color en 2001. Il fut malheureusement annulé à l'époque, et ses développeurs en sortirent une version non terminée en 2016. Cinq ans plus tard, grâce à un financement participatif concluant, le titre s'offrait la promesse d'une sortie en cartouche sur GBC, mais aussi en dématérialisé sur Steam et Switch. Infinity promet un monde riche et grand, un système de combat stratégique et une durée de vie respectable pour son support.