Industries of Titan en accès anticipé sur l’Epic Games Store

Industries of Titan est le prochain jeu développé par le studio Brace Yourself Games (Cadence of Hyrule, Crypt of th Necrodancer). Celui-ci avait alors annoncé son arrivée en accès anticipé sur la boutique d’Epic Games il y a un peu plus d’une semaine.

Sur une lune lointaine, très lointaine

Industries of Titan est un jeu de stratégie/simulation qui vous emmène sur une des lunes de Saturne et vous place à la tête d’une métropole qu’il faudra consolider pour sortir vainqueur d’une lutte de territoire et de pouvoir contre d’autres opposants qui ne vous ménageront pas.

Puisqu’il ne s’agit que d’un accès anticipé, certaines mécaniques révélées lors d’événements tel que la PAX West seront pour le moment absentes du jeu. Par exemple, les combats entre vaisseaux ne sont, pour l’instant, pas accessibles et sont testés seulement en interne.

Bien sûr, le jeu bénéficiera de régulières mises à jour durant cette étape de développement. Pour une sortie sur Steam, il faudra attendre la version 1.0 du jeu qui devrait arriver d’ici 2021.