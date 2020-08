Vidéo test Othercide : Un tactical réussi en rouge et noir

Annoncé et en développement depuis un petit bout de temps, Othercide est un titre que l’on surveillait attentivement. Il faut dire que sa direction artistique atypique et son concept ont de quoi attirer l’œil. Jeu tactique développé par Lightbulb Crew, celui-ci est enfin disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

On vous partage notre avis en vous expliquant tout ce qu’il faut savoir sur le titre dans ce nouvel épisode d’Indie Story. On en profite pour rappeler que Othercide sortira également sur Switch plus tard dans l’année.