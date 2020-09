Immortals Fenyx Rising démarre ses précommandes sur Amazon

Suite à son changement de nom, Immortals Fenyx Rising a été dévoilé en bonne et due forme hier soir lors de l’Ubisoft Forward, avec plusieurs extraits de gameplay et de nombreuses informations. Etant donné que le jeu sort maintenant dans moins de trois mois, les précommandes sont déjà ouvertes pour le titre d’Ubisoft.

Une édition limitée pour Amazon

C’est Amazon qui dégaine le premier (en dehors de Uplay), avec une édition limitée exclusive au site. Cette édition contiendra une quête en plus, à savoir « A Tale of Fire and Lightning », ainsi que divers objets bonus, comme des Ailes de feu et un pack d’armes supplémentaire.

Une édition Gold est aussi listée sur le site, mais les précommandes pour cette édition ne sont pas encore disponibles (et celles les version PS5 et Xbox sont listées). Vous retrouverez tout de même les liens juste en dessous pour pouvoir la précommander dès que ce sera possible.

Immortals Fenyx Rising sortira le 3 décembre sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia, PC (Epic Games Store et Uplay) mais aussi PlayStation 5 et Xbox Series S | X.