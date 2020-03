Premier endroit où vous arriverez en débarquant sur votre île dans Animal Crossing New Horizons, l’aéroport vous permettra de sortir de votre quotidien et vous proposera un beau panel d’actions. Quand ouvre cet aéroport ? Qu’est-ce qui vous sera proposé une fois cet aéroport disponible ? Comment partir rendre visite à vos amis ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions !

Comment et quand se débloque l’aéroport dans Animal Crossing New Horizons ?

Bien que vous y passiez en coup de vent lors de votre arrivée sur votre île, vous ne pourrez pas y rentrer dès le premier jour. En effet, le premier jour sera essentiellement le théâtre d’exploration, de découverte et de remboursement de crédit. L’aéroport sera accessible quant à lui dès le deuxième jour de votre aventure.

Vous n’aurez rien à faire de particulier pour le débloquer, juste patienter une journée. Et si la patience n’est pas votre vertu principale, on vous indique également comment changer la date et l’heure en jeu !

Que peut-on faire dans cet aéroport ?

Une fois votre deuxième jour en tant que délégué insulaire passé, vous pouvez vous aventurer à l’aéroport. Que ce soit pour récolter un maximum de ressources à l’étranger ou envoyez des mots doux à vos voisins, vous serez au bon endroit ! L’aéroport vous permettra de :

Partir en excursion dans les îles sauvages : pour cela, discutez avec l’agent d’accueil Morris, dites-lui que vous voulez voyager et il vous proposera de partir pour l’inconnu contre un Ticket Miles Nook (que vous pourrez acheter à la borne dédiée à un prix de 2000 Nook Miles). N’oubliez pas que Tom Nook vous en offre un au début de votre aventure, profitez-en pour l’utiliser ! Vous pourrez obtenir de nombreuses ressources exclusives comme des fruits, des pépites de fer ou même des fleurs !

Jouer en multijoueur local ou en ligne : que ce soit en local ou en ligne, vous pourrez inviter jusqu’à 7 amis sur votre île, ou bien partir chez vos amis sans utiliser de Ticket Miles Nook. Vous pouvez vous rendre à loisir chez vos amis, sans payer un kopeck. Vous pouvez également vous rendre sur l’île d’un parfait inconnu dans le multijoueur en ligne, du moment que l’on vous a communiqué le Dodo Code. Ce code permet à chaque personne ayant été mise au courant de celui-ci de se rendre sur une île. Attention, une fois la session terminée, le Dodo Code expire. Concernant vos amis sur Nintendo Switch, la manœuvre est simplifiée. Du moment que votre ami a décidé d’ouvrir son île, vous pouvez y entrer !

Envoyer une carte postale : vous allez pouvoir également envoyer une carte postale à vos amis, vos voisins ou même votre vous du futur. Pour cela, il faudra interagir avec le présentoir à cartes et contre 200 clochettes, vous pourrez envoyer votre lettre. Vous pouvez même y joindre des cadeaux en cliquant sur l’icône en forme de cadeau en bas à droite de la carte postale ! De quoi entretenir vos amitiés.

En bref, l’aéroport vous permettra de vous sortir de votre quotidien, et de garder contact avec vos amis ! N’hésitez pas à aller jeter un coup d’oeil à notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons pour vous aider dans votre exploration !