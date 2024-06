The Talos Principle 2 s’offre un épilogue avec un DLC Road to Elysium prévu pour le 14 juin

Hunter X Hunter Nen X Impact confirme Biscuit Krueger et une sortie occidentale en 2024

Blumhouse Games présente ses 6 jeux orientés horreur, avec le Project C de Sam Barlow (Immortality)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess arrivera le 19 juillet prochain, le jeu de Capcom sortira aussi sur PS4 et Xbox One

Black Myth: Wukong aura du retard sur Xbox et ouvre ses précommandes avec une édition collector qui ne contient pas de disque

Wanderstop, un nouveau jeu narratif cosy chapeauté par Annapurna Interactive, débarquera cette année sur PS5 et PC

Metaphor: ReFantazio présente une partie de ses 40 Archétypes dans une bande-annonce

Alan Wake 2 sort par surprise son premier DLC Night Springs et annonce l’arrivée d’une édition physique

Palworld présente sa première mise à jour majeure, la Sakurajima Update, disponible dès le 27 juin prochain avec une tonne de nouveautés

Phantom Blade Zero dégaine un nouveau trailer de gameplay pour conclure le Summer Game Fest

The Game Bakers (Furi, Haven) annonce Cairn, une aventure centrée sur la survie et l’escalade prévue pour 2025 sur PC et consoles

Slitterhead, le nouveau jeu par le créateur de Silent Hill a présenté son premier et étrange trailer de gameplay

Street Fighter 6 dévoile sa saison 2 avec Terry Bogard, Mai Shiranui, Elena et M. Bison

Dragon Ball: Sparking! Zero sortira le 11 octobre, voici toutes les éditions du jeu

New World Aeternum : le MMORPG d’Amazon Games arrive sur consoles et apporte son lot de changements pour la version PC

Le tout mignon Neva nous montre son gameplay pour la première fois pendant la conférence de la Summer Game Fest

Fatal Fury: City of the Wolves dévoile B. Jenet, le nouveau Vox Reaper et ses plateformes

Lego Horizon Adventures s’annonce sur PlayStation 5, PC et Nintendo Switch

Civilization VII : La célèbre licence de stratégie sera de retour en 2025, aussi bien sur PC que sur consoles

Harry Potter: Champions de Quidditch tient sa date de sortie, le match démarre le 3 septembre sur PC et consoles et directement dans le PlayStation Plus

Star Wars Outlaws se montre brièvement pour nous donner rendez-vous à l’Ubisoft Forward

Astro Bot sera vendu à 69,99 €, les précommandes sont ouvertes pour les différentes éditions du jeu

Test Drive Unlimited: Solar Crown est jouable dès maintenant sur PC grâce à une démo limitée sur Steam