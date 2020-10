Humankind sortira en avril 2021 avec une édition Deluxe consacrée à Notre-Dame

Reporté il y a quelque temps, nous avons désormais une fenêtre de sortie plus petite pour le prochain 4X d’Amplitude Studios, Humankind.

Une démo Stadia en prime

Humankind sera donc disponible au mois d’avril 2021 sur PC via Steam, Epic Games Store et Google Stadia. Même si n’avons pas encore de date précise on se contentera du mois pour le moment. Rappelons que le 4X voulant jouer dans la même cour que la franchise Civilization nous a fort impressionné malgré une première approche via une démo qui n’incluait pas de nombreuses mécaniques de jeu.

Les joueurs qui ont eu la chance de participer à l’Open Dev, afin de tester le jeu tout en aidant les développeurs grâce aux retours de la communauté, ont également été de cet avis. Si vous n’avez pas pu encore y toucher, vous pouvez toujours vous rattraper sur Stadia qui propose dès aujourd’hui un accès à cet Open Dev jusqu’au 28 octobre prochain.

Une édition Deluxe avec Notre-Dame

Humankind proposera en outre une édition digitale deluxe qui mettra en avant l’un des plus beaux monuments du patrimoine français avec Notre-Dame de Paris et quelques références en rapport avec la cathédrale comme un avatar pour Victor Hugo, célèbre auteur à l’origine du roman du même nom. On imagine aussi que ce choix est une occasion de rendre un hommage en référence à l’incendie du 15 avril 2019.

Voici le contenu précis de cette Digital Deluxe Edition :

Notre-Dame à construire en tant que merveille

Des évènements narratifs liés à Notre-Dame

Un avatar Victor Hugo

Un nouveau trait pour votre avatar : « Inspirant »

La bande-son du jeu en version dématérialisée

Un pdf donnant un aperçu des arbres concernant les unités et les technologies

Humankind aura aussi des bonus de précommande qui offriront :

Un avatar de Boadicée

Une décoration pour le profil de joueur

Un set de 10 symboles pour customiser le profil de joueur

Humankind sortira sur PC via Steam, Epic Games Store et Stadia en avril 2021.