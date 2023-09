Hot Lap Racing : Un nouveau jeu de course simcade annoncé sur PC et Switch par Just For Games

Démarrage des moteurs prévu en 2024

Développée par le studio parisien Zero Games Studio qui a déjà contribué par le passé et à plus ou moins grande échelle à la conception d’autres jeux de course tels que Classic Racers Elite, V-Rally 4 ou encore WRC 7, cette production nous promet de retracer l’histoire du sport automobile à travers des modes Carrière, Tour de piste et multijoueur hors et en ligne.

Plus d’une cinquantaine de tracés différents, incluant des circuits sous licence FIA de grade 1 et 2, ainsi que plus de trente véhicules divers et variés, dont la KGM eCup 200, la Mygale F4 gen.2, la Ligier P217 et la Mygale F3 R, seront également disponibles au lancement. Autre précision intéressante, le titre tournera sous un moteur de jeu maison créé spécialement pour l’occasion.

Rendez-vous en 2024 pour découvrir Hot Lap Racing sur PC via Steam et Nintendo Switch.