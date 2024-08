Test Hot Lap Racing – Un simcade ambitieux mais mitigé ?

Lorsque Zero Games Studio, développeur indépendant français, s’attelle à la tâche ambitieuse de créer un jeu de course sur Nintendo Switch, une console qui n’a pas vu beaucoup de titres de simulation, cela attire forcément l’attention des amateurs de jeux de course. Hot Lap Racing se positionne comme un simcade, un jeu qui cherche à combiner la rigueur d’une simulation de course avec l’accessibilité et le dynamisme d’un jeu de course arcade. C’est un pari audacieux, surtout sur une console dont les capacités matérielles sont limitées par rapport aux autres plateformes. Alors, Hot Lap Racing parvient-il à relever ce défi ? C’est ce que nous allons découvrir.

Conditions de Test : Nous avons testé Hot Lap Racing sur PC

Un gameplay entre arcade et simulation

Pour commencer, parlons de l’un des points forts de Hot Lap Racing : la diversité des véhicules et des circuits disponibles. Le jeu propose une large gamme de véhicules, allant des modèles classiques des années 60 aux voitures d’endurance modernes. Vous pouvez ainsi piloter des véhicules légendaires comme les Brabham de l’époque dorée de la Formule 1, ou des modèles récents comme la Peugeot 9X8. Cette diversité offre aux joueurs une grande variété d’expériences de conduite, chaque véhicule étant différent « manette » en main.

Cependant, cette variété soulève également quelques défis. Le gameplay semble osciller entre l’approche arcade et la simulation sans réellement choisir de direction claire. Par exemple, certaines règles strictes, comme la disqualification immédiate pour avoir touché un cône ou pour être sorti de la piste, rappellent les éléments typiques d’une simulation. Ces règles peuvent frustrer les joueurs qui s’attendent à une expérience de course plus décontractée et indulgente, typique des jeux d’arcade. De plus, les véhicules, bien que variés, présentent parfois des comportements flottants, rendant la maîtrise de la conduite inutilement difficile.

Cette hésitation entre arcade et simulation se reflète également dans les contrôles. Les voitures se comportent différemment selon leur catégorie, ce qui est en soi une bonne chose pour la diversité. Les monoplaces, par exemple, offrent une maniabilité précise et réactive, tandis que les voitures de production peuvent sembler plus glissantes, ce qui peut rendre la conduite moins agréable, surtout pour les joueurs habitués à une sensation de contrôle plus direct. Le manque de paramètres de réglage pour les véhicules pourrait décevoir les amateurs de simulation qui apprécient de pouvoir ajuster chaque détail pour optimiser leur performance sur la piste.

Le mode carrière, quant à lui, qui est au cœur de l’expérience de jeu, guide les joueurs à travers une série de championnats thématiques, chacun mettant en avant une catégorie de véhicules spécifique. Cette structure permet de varier les plaisirs et de maintenir l’intérêt du joueur au fil du temps. Cependant, le nombre limité de circuits peut rapidement donner l’impression que l’on tourne en rond. Les joueurs peuvent se retrouver à parcourir les mêmes pistes et à piloter les mêmes véhicules plus souvent qu’ils ne le souhaiteraient, ce qui peut réduire l’attrait du jeu sur le long terme.

Malgré ces limitations, Hot Lap Racing réussit tout de même à capter l’essence de la conduite, en particulier lorsqu’il s’agit de courses en solo. Les modes « Hot Lap » et « Time Trial » permettent aux joueurs de se concentrer sur l’amélioration de leurs temps au tour, une activité qui peut s’avérer extrêmement gratifiante pour ceux qui aiment peaufiner leur technique de conduite. Ces modes offrent un bon équilibre entre défi et récompense, encourageant les joueurs à revenir encore et encore pour battre leurs propres records.

Pour passionnés et curieux ?

Sur le plan technique, Hot Lap Racing se heurte aux limitations inhérentes à la Nintendo Switch et qui se ressentent également dans la version PC du jeu. La console, qui approche de sa dixième année, n’a jamais été conçue pour rivaliser avec les performances graphiques des consoles de salon plus récentes. Cela dit, Zero Games Studio a effectué un travail louable pour tirer parti de ce matériel vieillissant. Les circuits sont bien rendus et les modèles de véhicules sont soignés, même si les textures manquent parfois de finesse. Le titre maintient généralement un framerate stable de 30 images par seconde, ce qui est suffisant pour offrir une expérience de jeu fluide. Cependant, ce taux peut chuter lors des moments les plus chargés, notamment au début des courses lorsque plusieurs voitures sont présentes à l’écran. Ces baisses de performance peuvent affecter l’immersion, surtout lorsque l’on est habitué à des framerates plus élevés et plus stables.

Un autre aspect qui mérite d’être souligné est la conception audio du jeu. Hot Lap Racing propose une bande-son rock/électro qui accompagne bien l’action sur la piste. La musique, bien qu’efficace, peut cependant devenir répétitive après de longues sessions de jeu. Les bruits des moteurs, quant à eux, manquent un peu de profondeur et de réalisme. Chaque véhicule a son propre son, mais ces derniers ne parviennent pas toujours à retranscrire la puissance ou les spécificités mécaniques des voitures. Il est probable que ces limitations soient dues aux contraintes techniques de la Switch, qui ne permet pas une modélisation sonore aussi sophistiquée que nécessaire dans ce cas précis.

En ce qui concerne le contenu, le titre offre une expérience de jeu respectable, bien que limitée. Le mode carrière constitue le principal attrait du jeu, avec une progression à travers plusieurs championnats qui mettent en avant différentes catégories de véhicules. Cependant, avec seulement une cinquantaine de voitures et une trentaine de circuits, le jeu ne peut rivaliser avec les mastodontes du genre en termes de contenu. Cette relative pauvreté peut poser problème pour les joueurs qui recherchent une expérience de course riche et variée. Le mode multijoueur, disponible en ligne et en écran partagé, ajoute une dimension sociale au jeu. Les courses en ligne peuvent accueillir jusqu’à 12 joueurs, tandis que le mode local permet à quatre joueurs de s’affronter sur le même écran. Cependant, les mêmes limitations techniques qui affectent le mode solo sont également présentes ici. Les courses en écran partagé, en particulier, peuvent souffrir de baisses de framerate et d’une qualité graphique réduite, ce qui peut nuire à l’expérience globale. De plus, le faible nombre de joueurs actifs en ligne peut rendre difficile la recherche d’une course, limitant ainsi l’intérêt de ce mode.

En termes de personnalisation, Hot Lap Racing permet aux joueurs de customiser leur avatar, bien que cette fonctionnalité reste assez basique. Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles de casques et de combinaisons, ainsi que modifier les couleurs, mais il n’y a pas de possibilité de créer des designs personnalisés. Cela peut être décevant pour les joueurs qui aiment investir du temps dans la personnalisation de leurs personnages et véhicules.