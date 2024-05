Hot Lap Racing nous présente l’Alpine A110 GT4 et fait un tour de chauffe avant sa sortie

Hot Lap Racing est sur la grille de départ

Hot Lap Racing nous présente donc l’Alpine A110 GT4, le modèle compétitif du coupé revenu en 2017 après avoir fait rêver les passionnés d’automobiles dans les années 60 et 70. Après un petit teaser pour nous présenter la machine, nous avons droit à du gameplay sur la version Switch du jeu, le tout commenté par les deux directeurs créatifs du projet Jonathan Marole et Pierre-Luc Vettier, ce dernier s’étant aussi prêté au jeu de l’interview avec nous si vous voulez en savoir plus, dans un article qui arrivera prochainement.

Mais on peut au moins vous dire ici que Hot Lap Racing est un jeu de course dit simcade, c’est à dire qu’il s’agit d’une simulation mais qui se veut très accessible pour que les amateurs et amatrices du genre et les novices puissent se retrouver, quitte à ce que les spécialistes retirent certaines aides à la conduite pour approfondir un peu l’expérience.

Ce n’est pas pour rien que le 16 juillet, en plus d’une version PC, le jeu arrivera aussi en même temps sur Nintendo Switch, cette console étant plus pensée pour le partage avec toute la famille. Hot Lap Racing propose en effet du multijoueur local jusqu’à quatre personnes en écran partagé mais aussi du multijoueur en ligne jusqu’à douze, et du solo avec le mode carrière.

Rendez-vous donc le 16 juillet sur les circuits de Hot Lap Racing, disponible à la fois sur Switch et sur PC (Steam et Epic Games Store).