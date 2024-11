Test Horizon Zero Dawn Remastered – Une remasterisation magnifique bien que facultative

Ce 31 octrobre 2024, alors que la population sortait son plus beau costume d’Halloween, un certain Horizon Zero Dawn Remastered pointait le bout de son nez sur PC et PlayStation 5. En effet, Guerilla Games s’associe à nouveau avec les professionnels des portages PC, Nixxes, afin d’amener les première aventures d’Aloy à un niveau de qualité visuelle bien supérieur de l’original. Cependant, ce remaster est-il vraiment nécessaire sept ans après la sortie d’un jeu qui reste toujours plutôt bluffant visuellement ? De plus, que penser de cette augmentation de prix pour la version PlayStation 4 ? Conditions de Test : Nous avons joué 1h sur une ancienne sauvegarde PS4, et un peu plus d’une dizaine d’heure sur une nouvelle partie de ce Remastered, le tout à partir d’une version Ps5 envoyée par l’éditeur.

Une ressortie revancharde pour Aloy

Horizon Zero Dawn sortait dans nos contrées en mars 2017, pile en face d’un certain Zelda Breath of the Wild qui a gagné sans tituber le titre du jeu de l’année aux Game Awards de la même année. Heureusement, même avec ce timing de sortie malchanceux, la licence Horizon a réussi à se trouver une place dans le cœur des joueurs et joueuses PlayStation, faisant d’Aloy l’une des nouvelles mascottes de la firme nipponne.

Dans Horizon Zero Dawn nous incarnons la paria Aloy, qui recherche désespérément des réponses sur les circonstances de sa mystérieuse naissance, qui a entraîné son bannissement de la tribu Nora. Cependant, au cours de ses investigations, Aloy va petit à petit en apprendre plus sur les vestiges du passé et sur les Anciens qui peuplaient la Terre il y a des milliers d’années, avant que la planète bleue ne revienne à l’état primate, avec des machines animales hostiles en guise de population.

Malheureusement, les problèmes vont monter crescendo et notre protagoniste va devoir également se battre pour sauver le monde d’une intelligence artificielle, nommée Hades, qui cache bien des secrets pouvant révéler à Aloy les réponses à toutes ses questions.

Nous pouvions facilement nous en douter, mais ce Horizon Zero Dawn Remastered porte bien son nom car, remasterisation oblige, nous sommes sur la même fondation que l’original. On garde ainsi l’histoire, le gameplay, et tout ce qui composait le soft sur PlayStation 4 sans apporter d’ajout supplémentaire, contrairement à ce qu’a pu faire The Last of Us Part II Remastered.

Une remasterisation nécessaire ?

Bien que le titre se base sur la même construction que sa version originale, qui était déjà impressionnante visuellement pour l’époque, nous avons tout de même le droit à quelques petits ajouts qui améliorent l’expérience utilisateur et la qualité de vie du soft, sans en changer les fondations. A noter que, bien évidemment, le DLC The Frozen Wilds est compris dans ce remaster.

Cela dit, graphiquement le titre est largement supérieur à la version PlayStation 4, puisque Horizon Zero Dawn Remastered tourne sous le moteur de Forbidden West, avec cependant toujours l’abondance des flares lumineux. De plus, si sur PS4 le jeu était magnifique grâce aux talentueux développeurs de chez Guerilla Games, son réel point faible à ce niveau était la qualité visuelle de l’eau qui faisait, plat et solide comme sur l’image de gauche. Tandis que, sur le remaster, à droite, l’eau ressemble enfin à ce qu’elle doit être, avec une transparence et une physique bien plus réaliste.

Cette ressortie en version remasterisée permet également au titre de bénéficier d’un réenregistrement de plus de dix heures de dialogues et cinématiques, même si nous avons toujours les discussions en champ / contrechamp qui manquent cruellement de vie.

Concernant la Dualsense, cette dernière est globalement bien exploitée, surtout en ce qui concerne le retour haptique qui renforce l’immersion lors de nos balades grâce aux petites vibrations qui fluctuent en fonction des différents éléments de décors, fougères, sable, métal, etc. Malheureusement, nous sommes un peu déçus de la faible utilisation des gâchettes adaptatives qui font le strict minimum avec une faible résistance.

Ensuite, il est tout à fait possible d’importer sa sauvegarde PlayStation 4 dans cette version remasterisée de manière facile. En revanche, les personnes qui, comme nous, avaient bataillé pour décrocher le trophée platine du jeu, seront peut-être déçues d’apprendre qu’elles devront recommencer à zéro sur ce remaster car les trophées ne s’importent pas, même avec une sauvegarde à 100% provenant de votre version PlayStation 4.

Une mise à niveau correcte pour un prix douteux

Concernant l’obtention de ce remaster il y a comme à chaque fois deux possibilités. La première avec une mise à niveau de la version PlayStation 4 vers la PlayStation 5 pour 10€, et la deuxième qui consiste à payer le jeu complet pour 49.99€. Une procédure commune chez Sony, mais cette fois-ci avec un petit tour de passe passe de la part du constructeur.

En effet, si vous ne possédez pas le jeu de base et espérez le récupérer sur PlayStation 4 à moindre coût, et ainsi faire potentiellement la mise à niveau pour seulement 10€, ce ne sera pas possible, en tout cas pour la version dématérialisée.

Bien que le soft sur PS4 soit dans la catégorie des “PlayStations Hits”, une gamme qui regroupe les plus grands titres de la console à un prix faible de 19.99€, Sony a eu la délicatesse d’augmenter le prix de Horizon Zero Dawn pour qu’il coïncide à celui du remaster sans la mise à niveau, c’est à dire à 39.99€.

Si ce changement de prix peut s’apparenter à un contrôle logique du tarif du remaster, qu’en est-il pour les joueurs et joueuses qui veulent se procurer le titre original et non sa version remasterisée ? Malheureusement, pour ce cas de figure, vous n’aurez d’autres choix que de vous satisfaire du nouveau prix qui a doublé.

Cette pratique de Sony s’inscrit dans sa nouvelle politique parfois un peu douteuse. Ce dernier peut augmenter le prix de ces jeux sur son magasin à son bon vouloir puisque, malheureusement, sur console ne se trouve aucun marché concurrentiel comme ce peut être le cas sur PC avec Steam, Epic Games, Gog Galaxy, etc.