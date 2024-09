God of War Ragnarok : Sur Steam, la connexion au compte PSN pour le jeu est au centre de toutes les critiques

Sony persiste

Sony pensait peut-être que ce mécontentement de la part du public allait passer avec le temps. Avec la version PC de God of War Ragnarok, on peut se rendre compte que c’est loin d’être le cas. Sorti jeudi dernier, ce portage n’obtient qu’une évaluation moyenne sur Steam, soit une réception bien plus mitigée que lors de sa sortie sur les consoles PlayStation. Et en allant faire un tour dans les différentes critiques que l’on retrouve sur la plateforme de Valve, même s’il est parfois question de l’optimisation, la cause est presque tout le temps la même : la connexion à un compte PSN.

Cette mesure a bien du mal à être acceptée de la part des résidents de pays n’ayant pas accès au PSN, mais aussi des personnes qui ne veulent tout simplement pas s’embêter à posséder un compte pour jouer à un jeu solo. Pour le moment, Sony ne semble pas vouloir faire marche arrière.

Il faudra voir si cette obligation ne va pas devenir un frein de plus en plus important dans l’achat de ces portages. Pour le moment, cette suite ne réalise pas les chiffres du premier God of War, qui avait dépassé les 70 000 personnes en simultanée sur Steam contre un pic deux fois moins grand pour God of War Ragnarok.