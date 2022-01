Horizon Forbidden West : Les tribus se dévoilent dans un nouveau trailer

La licence Horizon fait pas mal parler d’elle cette semaine, puisque l’on a appris récemment l’existence d’un spin-off en réalité virtuelle, nommé Horizon Call of the Mountain, qui sera l’un des porte-étendards du casque PlayStation VR 2. Sony n’oublie pas pour autant qu’il ne reste qu’un gros mois avant la sortie de Horizon Forbidden West, et nous dévoile aujourd’hui un nouveau trailer.

Les futurs alliés ou ennemis d’Aloy

Cette nouvelle vidéo s’attarde donc sur les différentes tribus que l’on sera amener à rencontrer au cours du nouveau périple d’Aloy. Entre les territoires Carjas, Oserams et Utarus que notre héroïne va traverser, elle devra apprendre les coutumes de chacun et parfois les affronter, quand une alliance sera impossible.

Le trailer met aussi un point d’honneur à nous donner un peu de suspense quand à l’existence d’une tribu secrète, plus puissante que toutes les autres, qui chercherait également tous les secrets de ce monde en s’aventurant dans l’Ouest prohibé.

On a droit à quelques images en prime, de quoi faire encore un peu grimper le niveau d’impatience autour du titre, que nos lecteurs et lectrices ont élu comme étant le jeu le plus attendu de 2022.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont disponibles.