Horizon Forbidden West : Le jeu aurait été retardé afin d’éviter le crunch selon Guerrilla Games

L’année 2021 aura été l’année de tous les reports, avec une crise sanitaire qui a chamboulé le fonctionnement des studios et qui aura causé de nombreux retards dans le calendrier. Horizon Forbidden West sort aujourd’hui même, mais on l’attendait initialement pour un peu plus tôt, et à l’occasion de la sortie du jeu, Guerrilla Games est enfin un petit peu plus loquace à propos du développement du titre. Dans une interview réalisée par le site néerlandais NU.nl (retransmis par Games Radar), Mathijs De Jonge, réalisateur de ce second opus, nous en apprend un peu plus sur les raisons qui ont poussé au report du titre.

Pas de crunch chez Guerrilla ?

Afin d’assurer une sortie en fin d’année 2021 pour Horizon Forbidden West, une seule solution était possible selon Mathijs De Jonge : le crunch. C’est pour éviter cela que le jeu aurait été repoussé :

« Forbidden West aurait pu sortir à la fin de l’année dernière, mais nous aurions du faire des heures supplémentaires […] Cela a aussi joué dans notre décision de sortir le jeu maintenant. »

Il déclare alors que le studio a clairement conscience des effets néfastes que peuvent avoir le crunch et a même offert une vraie pause à ses équipes lors de Noël, malgré l’entrée dans la dernière ligne droite pour le développement du jeu :

« Pour donner un exemple, à Noël nous avons dit qu’il n’y aurait pas de travail à faire, et que tout le monde pouvait avoir deux semaines de vacances. Les locaux étaient fermés, vous ne pouviez même pas aller travailler. »

En espérant que des enquêtes ne viennent pas prouver le contraire, Guerrilla Games aurait donc visiblement offert une fin de développement un peu plus saine que d’autres AAA, et vu le résultat de ce second opus, ça lui a réussi.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez également consulter notre guide complet afin d’en savoir plus sur le jeu.