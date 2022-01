Horizon Forbidden West : Une première preview est tombée avec de nouvelles images de gameplay

Moins d’un mois avant son lancement, Horizon Forbidden West s’est enfin laissé approcher par quelques journalistes, qui ont eu la primeur de la première preview du jeu. C’est tout d’abord IGN qui a pu poser les mains sur le jeu à travers une session de 4 heures, et le site a publié ses premières impressions sur cette suite qui semble corriger presque tous les défauts du premier.

Une grosse vidéo de gameplay à découvrir

Nos confrères d’IGN France ont traduit cette preview, et ont publié une vidéo constituée d’images inédites, ainsi que de bribes d’interview avec Ben McCaw, directeur narratif sur le jeu. L’occasion de voir enfin un peu plus d’extraits de gameplay pour le jeu, qui a été assez timide jusqu’ici, et de découvrir une zone qu’Aloy traversera un tout petit peu après le début du jeu, donc pas de spoils majeurs en vue.

Si l’on en croit les propos du site, ce second épisode fait tout mieux que le premier, avec des combats plus dynamiques, des animations plus fluide, une mise en scène des dialogues un peu moins plan-plan, et une écriture des personnages bien plus intéressante. On peut y voir un peu plus de détails sur les menus et l’armement d’Aloy, ainsi que des combats en arènes qui promettent de sacrés challenges. On vous invite à lire la preview complète sur IGN pour plus de détails.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont ouvertes.