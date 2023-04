Horizon Forbidden West : Un nouvel extrait de gameplay du DLC Burning Shores est dévoilé avec une Aloy déchaînée

Si vous souhaitez voir à quoi ressemble Burning Shores, vous devrez vous contenter de ces quelques secondes de gameplay qui mettent l’accent sur le combat. On y voit une Aloy plus agile que jamais, qui peut désormais utiliser son grappin directement sur les ennemis afin de déclencher une séquence de QTE spéciale.

Knocked down machines don't stand a chance! Master new skills and be ready to take on your enemies in exciting new ways.

Horizon Forbidden West: Burning Shores launches April 19 – Pre-order now: https://t.co/hQnPeBGbw9 pic.twitter.com/irLXidZvCf

— Guerrilla (@Guerrilla) April 13, 2023