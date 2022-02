Horizon Forbidden West : Des disques durs officiels sous licence dévoilé par Seagate

Vous ne pouvez pas rater la sortie de Horizon Forbidden West qui arrive cette semaine tellement l’attente a été longue pour de nombreux joueurs. Et après avoir annoncé un set Lego, c’est au tour des périphériques externes de la marque Seagate de se dévoiler.

Pièces détachées compatibles PlayStation

Si l’on doit récupérer des pièces informatiques dans le jeu pour améliorer ses équipements, il faudra ici dépenser vos euros pour acquérir ces disques durs externes sous licence officielle. Ces derniers se déclinent en deux versions : une classique de couleur noire et une blanche avec un magnifique artwork d’Aloy, l’héroïne principale du jeu de Guerrila.

Au niveau des tarifs, il faudra compter entre 99,99 € (2 To) et 149,99 € (4 To) pour la version classique optimisée PlayStation et entre 124,99 € (2 To) et 199,99 € (5 To) pour la version blanche à l’effigie d’Horizon Forbidden West.

Les disques durs seront apparemment bientôt disponibles et il vous suffit de vous inscrire sur le site de Seagate afin d’être notifié de la disponibilité des précommandes. En ce qui concerne le jeu, il est lui déjà en précommande sur Amazon avec une sortie calée au 18 février, soit dans deux petits jours.