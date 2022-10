Horizon Forbidden West : Une collection de vêtements aux couleurs du jeu chez Asos, et c’est particulier

Pendant que l’on cherche à savoir quand Horizon Forbidden West pourrait présenter son hypothétique extension, Sony a visiblement d’autres plans pour la licence. Histoire de montrer que ce second épisode a du succès auprès des fans, le constructeur a pensé que certains joueurs et joueuses aimeraient afficher leur amour pour le jeu jusque dans leur garde-robe. On découvre aujourd’hui une étonnante collaboration entre Horizon Forbidden West et la marque Asos, avec des vêtements à l’effigie de cet opus.

La maison du style

On voit de plus en plus de marque de prêt-à-porter effectuer des collaborations avec des licences de jeu vidéo, pour un résultat plus ou moins réussi selon les marques. On ne sait pas trop dans quelle catégorie ranger le partenariat entre Guerrilla Games et Asos, tant ces vêtements Horizon Forbidden West sont… particuliers.

En dehors du traditionnel hoodie avec une image du jeu floquée dessus, on retrouve une chemise qui reproduit entièrement l’artwork de la jaquette du jeu. De quoi rappeler les chemises mangas et « dragons » les plus démodées, pour être poli, mais chacun son style, on ne juge pas. On préférera le reste de la collection, plus sobre et passe-partout, même si pour certains articles, encore une fois, il faut vraiment adhérer à la proposition.

Vous pouvez d’ores et déjà précommander ces vêtements sur le site d’Asos. La sortie de la collection est prévue pour le début de l’année 2023.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez également consulter notre guide complet afin d’en savoir plus sur le jeu.