Le RPG Honkai: Star Rail continue de se dévoiler avec un nouveau trailer énigmatique

HoYoverse est désormais un habitué des shows présentés par Geoff Keighley, même s’il le studio derrière Genshin Impact et Honkai: Star Rail n’a pas souvent grand chose à nous présenter. Il fait néanmoins toujours acte de présence, et ça n’a pas manqué pour l’Opening Night Live de la Gamescom, puisqu’on a pu assister à la diffusion d’un trailer de la version 3.0 de Genshin Impact, ainsi qu’à celle d’un court trailer pour Honkai: Star Rail.

Dernier arrêt en gare avant l’annonce d’une date ?

Si vous attendez le RPG, il faudra vous contenter de peu de choses, puisqu’on a seulement pu voir un court trailer centré sur l’histoire du jeu. Et on ne peut pas faire plus mystérieux, puisqu’on y voit seulement l’un des personnages principaux, Dan Heng, faire un mauvais cauchemar en provenance de son passé, avec ce qui semble être l’un des antagonistes du jeu.

Et c’est tout. Pas de période de sortie, pas plus de gameplay, rien de tout ça. C’est toujours bon à prendre, mais on aimerait maintenant que le studio donne plus d’indications quant à la sortie du titre, déjà passé par plusieurs bêtas. On croise les doigts pour le Tokyo Game Show maintenant.

Honkai: Star Rail sera disponible sur PC et smartphones.