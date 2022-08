Genshin Impact : La version 3.0 est disponible, avec la nouvelle région de Sumeru

C’est le grand jour pour Genshin Impact, qui entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée de sa version 3.0. Cette mise à jour massive apporte de nouveaux personnages avec un nouvel élément jouable, le Dendro, mais pas seulement, puisque l’on peut désormais arpenter une partie de la région inédite de Sumeru. Le jeu était même présent lors de l’Opening Night Live hier soir pour nous le rappeler.

Sumeru est enfin là

Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour et vous rendre sans attendre dans la région de Sumeru (tout en récupérant vos primo-gemmes de compensation pour la maintenance), qui vous réserve de sacrées heures d’exploration avec des tas de récompenses à la clé. De nouvelles quêtes liées à l’histoire vous attendent aussi, avec des révélations sur l’univers, notamment autour de l’Archon Dendro.

C’est aussi l’occasion de découvrir les personnages jouables Tighnari et Collei, sachant que cette dernière est offerte à tout le monde via un événement in-game. Un bon moyen pour tester efficacement l’élément Dendro, qui promet de chambouler les stratégies et les compositions d’équipes.

