Honkai Star Rail : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.5 du jeu (Feixiao, Moze, Lingsha…)

Nouvelle quête de Pionnier au Luofu

Depuis la version 2.4, Honkai Star Rail est de retour au Luofu pour une nouvelle intrigue, avant de répartir sur une planète inédite dans la version 3.0 qui arrivera bien plus tard. Cette version 2.5 nous permettra au moins de continuer la quête du Pionnier avec l’histoire du tournoi qui met en avant Feixiao.

Les bannières de la version 2.5

Justement, parlons de Feixiao. Il s’agit là du premier personnage 5 étoiles de cette nouvelle version, et sans doute l’un des personnages les plus puissants du jeu. Elle adoptera la voie de la Chasse et l’élément Vent. Elle pourra lancer une attaque de suivi après les attaques de vos alliés. Son fonctionnement est similaire à celui d’Achéron.

Elle n’aura pas besoin d’énergie pour lancer son attaque ultime, mais d’un compteur pouvant aller jusqu’à six avant de lancer sa capacité la plus puissante, qui frappe l’ennemi beaucoup de fois. Dans son état d’ultime, elle pourra soit attaquer avec sa gunblade (utile contre les ennemis sans protection) ou sa hache (pour affaiblir les boucliers).

Deuxième personnage 5 étoiles de la mise à jour, Lingsha, de type Feu et de la voie de l’Abondance. Elle pourra elle aussi lancer des attaques de suivi grâce à sa petite créature, tandis qu’elle soignera les PV de l’équipe tout en enlevant un malus. Avec son ultime, elle va aussi booster les dégâts de Rupture tout en soignant tout le monde, ce qui en fait un grand personnage de soutien.

Moze sera le seul nouveau personnage 4 étoiles de la mise à jour 2.5. Il s’agit d’un personnage de type Foudre et de la voie de la Chasse. Son rôle sera de marquer l’ennemi en tant que proie pour lui infliger des dégâts supplémentaires lorsque ce dernier est attaqué. Son ultime permet aussi de lancer une attaque de suivi.

Moze sera présent dans la bannière de Feixiao, la première de la mise à jour 2.5, avec Asta et Luka en autre personnage 4 étoiles. Surprise, pour les 5 étoiles de retour, ce sont trois d’un coup qui seront disponibles dans la phase 1 avec Robin, Cygne Noir et Kafka. La phase 2 sera plus calme avec Lingsha, accompagnée de Natasha, Guinafen et Micha en 4 étoiles, ainsi que Topaz en 5 étoiles

Les événements de la version 2.5

En plus de pouvoir l’invoquer, on pourra également se battre contre une version unique de Feixiao, qui devrait nous donner pas mal de fil à retordre. Mais c’est bien la Danse martiale des étoiles qui sera au centre de la mise à jour et servira d’événement principal. On deviendra ici le coach de Luka dans la compétition, qui nous fera participer à de nombreuses batailles. Compléter cet événement donnera accès à un petit familier qui pourra nous accompagner partout.

Un événement centré sur plusieurs mini-jeux de puzzles à résoudre sera également mis en place. L’Univers simulé sera mis à jour avec de nouvelles curiosités, de nouvelles aventures (des mini-jeux) et des bénédictions inédites, sans parler de deux sets d’artéfacts en plus.

La version 2.5 inclura également un mode Facile pour celles et ceux qui ont du mal à venir à bout des défis du mode Histoire. Comme pour chaque patch, 10 tickets d’invocations seront également distribués, ainsi que 1 000 jades stellaires en bonus.

Les codes jades stellaires

Voici les codes jades stellaires à entrer rapidement avant leur expiration :

DB3FKWZ4NUG7

NB2W2XZ46VJT

2BKWKEHL6DJX

Quand sortira la version 2.5 de Honkai Star Rail ?

La version 2.5 de Honkai Star Rail sera disponible à partir du mercredi 10 septembre prochain, quelque part dans la matinée, aux alentours de 4 heures du matin. Après la maintenance, vous recevrez comme d’habitude des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.