Hogwarts Legacy pourrait être repoussé à 2023 selon de nouveaux échos

Sacrées montagnes russes, ces rumeurs autour de Hogwarts Legacy. Le jeu est l’un des plus attendus de l’année, et les insiders le savent, c’est pourquoi on entend un peu tout et son contraire dernièrement autour du titre de Warner Bros. Tandis qu’il y a quelques jours, une lueur d’espoir laissait entendre que le titre pourrait sortir plus tôt que prévu, Colin Moriarty du podcast Sacred Symbol déclare quant à lui avoir entendu des échos contraires à cela, qui indiquaient une sortie en 2023.

Plus tôt que prévu ou repoussé, il faut trancher

Généralement fiable, Colin Moriarty a évoqué le jeu lors de son dernier podcast, relayé par VGC, pour déclarer : « J’entends via les coulisses que le jeu ne sortira pas cette année, et qu’il est en quelque sorte dans le pétrin ».

Le journaliste ne donne malheureusement pas plus de détails, mais étant donné que Hogwarts Legacy n’a plus fait parler de lui depuis son annonce 2020, la partie évoquant la situation compliquée dans laquelle se trouverait le jeu semble évidemment plausible. Il faut aussi noter que le jeu n’apparait pas dans le dernier article du PlayStation Blog concernant les titres majeurs à venir sur PS4 et PS5 en 2022, même si ce n’est pas une confirmation en soi.

Malgré tout, ce n’est qu’une pièce de plus qui vient alimenter la machine à rumeurs, dont la théorie la plus populaire ces derniers jours était qu’un State of Play en février signerait le retour du jeu.

On ne pourra que vous conseiller de prendre ces déclarations avec prudence, et on patientera sagement jusqu’à une déclaration officielle.