Hogwarts Legacy présente les dortoirs des quatre maisons en vidéo

La machine est définitivement lancée du côté de Warner Bros Games, qui est enfin un peu plus loquace concernant Hogwarts Legacy. Après nous avoir montré un trailer sur une quête, puis nous avoir présenté ses différentes éditions dont son édition collector, le jeu vient aujourd’hui nous parler des différentes maisons en nous présentant les dortoirs, le tout à travers une visite de chaque salle commune, et en 4K s’il vous plait.

Chez qui allez-vous séjourner ?

Si jamais vous hésitez encore à propos de la maison que vous allez choisir lorsque vous serez face au Choixpeau magique, cette série de vidéos pourra peut-être vous aider à prendre la bonne décision.

On peut aujourd’hui admirer les différentes ambiances de chaque maison, avec des dortoirs uniques qui se diffère côté architectures, couleurs et style. Chaque entrée dans une salle commune promet d’être mise en scène différemment selon les maisons, avec par exemple la porte du dortoir de Serpentard qui se cache dans un mur et qui se révèle à l’aide d’un grand serpent. Alors, quelle maison allez-vous choisir lors de votre première partie ?

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.