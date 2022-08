Hogwarts Legacy : Les éditions Deluxe et Collector sont disponibles en précommande

Hogwarts Legacy a peut-être été repoussé, mais la machine semble être enfin lancée chez Warner Bros Games, qui s’active un peu plus autour des précommandes. L’édition basique du jeu était déjà disponible à la précommande, mais c’est maintenant les éditions Deluxe et Collector, révélées lors de la Gamescom, qui le sont. Voici donc où trouver l’édition Deluxe et l’édition Collector de Hogwarts Legacy en précommande.

Où précommander l’édition Deluxe de Hogwarts Legacy ?

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre exemplaire de l’édition Deluxe physique chez Amazon, qui liste les versions PS4 et Xbox One, avec des soucis de stocks pour les autres. Cette édition est comprise entre 70 et 89 € selon les plateformes, et on y trouve les objets suivants :

72 heures d’accès anticipé (jeu disponible dès le 7 février)

Le pack Magie Noire avec : Ensemble de cosmétiques de Mage Noir Une monture de Sombral Accès à l’arène de combat de Mage Noir

Une monture Hypogriffe en bonus de précommande

Où précommander l’édition Collector de Hogwarts Legacy ?

L’édition collector est aussi disponible chez Amazon. Le prix affiché est d’environ 330 €, mais il devrait s’aligner sur celui du prix officiel à 300 € (même si vous précommandez maintenant, vous n’allez payer que le prix le plus bas).

Pour rappel, cette édition collector contient les éléments suivants :

Tout le contenu de l’édition Deluxe (jeu disponible dès le 7 février)

Le calot de Mage Noir

Une baguette magique en taille réelle flottant au-dessus d’un livre

Un boîtier métallique

Le manteau de Kelpy en jeu

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera ultérieurement sur Switch.