Hogwarts Legacy montrera du gameplay dès demain avec un stream spécial

On pensait qu’on allait le revoir au plus tôt lors des Game Awards, mais ça y est, Hogwarts Legacy s’est décidé à passer la seconde. Malgré la popularité de la série, Warner Bros Games a tout intérêt à faire parler de son jeu durant ces prochaines semaines, puisque février, mine de rien, c’est presque demain. Surprise, l’éditeur compte bien nous en montrer un peu plus et ce dans quelques heures, avec un premier stream de gameplay à ne pas manquer.

Poudlard nous accueille enfin

Poudlard vous ouvrira ses portes le 11 novembre dans le tout premier stream de gameplay de #HogwartsLegacy : L'Héritage de Poudlard. pic.twitter.com/YVsnmyO7NK — Warner Bros. Games France (@wbgamesfr) November 10, 2022

Les portes de Poudlard vont donc s’ouvrir dès demain, le 11 novembre à 19 heures (heure française), durant un livestream exceptionnel qui aura pour but de nous montrer un peu de gameplay pour le titre. On devrait principalement se focaliser sur le château en lui-même, comme le montre ce court teaser.

On s’attend donc à ce que l’on nous présente comment les cours se déroulent au sein de l’école, mais aussi à quoi ressemble une journée type dans l’établissement. Avec cette présentation, ça sera aussi le moment de voir si le système de combat a un peu évolué depuis sa dernière présentation, et qui sait, on y verra peut-être le HUD du jeu pour la toute première fois.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.