Hogwarts Legacy : Les différents modes graphiques sur PS5 et Xbox Series se dévoilent

En attendant de savoir si Hogwarts Legacy ne nous fait pas une Cyberpunk 2077 2.0 sur les consoles d’ancienne génération, on attend encore de voir comment le jeu va tourner sur les machines les plus récentes. Warner Bros Games et Portkey Games ont partagé hier les configurations requises pour jouer confortablement sur PC, et on a maintenant droit à plus de détails concernant les versions PlayStation 5 et Xbox Series du jeu.

Des versions PS5 et Xbox Series au niveau ?

Comme presque tous les jeux du moment, Hogwarts Legacy aura droit à plusieurs modes d’affichage pour ses versions consoles. Si pour le moment, Portkey Games ne rentre pas dans les détails, un nouvel article présent sur la FAQ du jeu nous permet de savoir que Hogwarts Legacy disposera au moins d’un mode Fidélité avec un affichage à 30 images par secondes, tandis que le mode Performances débloquera le framerate pour viser 60 images par seconde. La résolution de chacun de ces modes n’est pas encore connue, mais on imagine de la 4K dans le premier cas et du 1080p dans le second.

De plus, on nous informe que le jeu supportera la technologie VRR pour les téléviseurs compatibles. On ne sait pas encore si cela va permettre de choisir un mode graphique à mi-chemin entre Fidélité et Performances, mais on l’espère.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.