Hogwarts Legacy fait déjà un carton sur Steam un mois avant son lancement

L’attente aura été particulièrement longue pour les Potterheads, mais Hogwarts Legacy devrait bien sortir le mois prochain après plusieurs reports. Enfin, sur PC et les consoles de nouvelle génération, puisque les possesseurs de PS4 et de Xbox One devront encore patienter un peu, sans parler des joueurs et joueuses Switch. Etant donné que le jeu est attendu de longue date, le public s’est visiblement rué sur les précommandes et à mesure que la date de sortie se rapproche, le titre commence à devenir un vrai petit phénomène sur Steam.

Déjà tout en hauts des charts

Hogwarts Legacy n’a beau sortir que dans un mois, il semble déjà promettre un tas de billets verts à Warner Bros Interactive. Le jeu est actuellement positionné à la 5ème place des jeux les plus lucratifs du moment sur Steam, ce qui est déjà un bel exploit puisqu’il n’est pas encore disponible.

Mais en regardant le classement de plus près, on se rend compte qu’il n’est dépassé que par des free-to-play et le Steam Deck, ce qui fait de lui le jeu premium qui rapporte le plus gros chiffre d’affaires en ce moment sur la plateforme de Valve. Si les gens se ruent sur la précommande, c’est sans doute pour profiter des bonus in-game exclusifs et surtout pour avoir droit à l’accès anticipé de trois jours, mais même en prenant cela en compte dans l’équation, les performances du jeu sont remarquables.

Reste à voir si les premiers tests sur le jeu auront une quelconque incidence sur ces précommandes, mais ça, on ne le saura pas avant quelques semaines.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.