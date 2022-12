Hogwarts Legacy : Monde ouvert, report, magie noire… Les dernières actus résumées en vidéo

Hogwarts Legacy a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Entre son report et sa nouvelle présentation de gameplay, le jeu de Warner Bros a marqué l’actualité et commence à être un peu moins opaque. Et il était temps, à seulement deux mois de sa sortie.

Si vous avez manqué les dernières informations autour de ce RPG Harry Potter, on vous propose ici une synthèse avec quelques petits détails en plus, le tout en quelques minutes de vidéo.

Pour rappel, Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.