Hitman III sortira bien le 20 janvier sur Switch en cloud

Hitman III a l’ambition d’arriver sur presque toutes les machines du marché, dont la Switch, malgré le fait qu’elle soit limitée techniquement pour accueillir un tel jeu. Comme pour Control, Hitman III a opté pour l’option cloud, et IO Interactive a confirmé aujourd’hui qu’elle arriverait en même temps que les autres.

Pas d’attente supplémentaire

HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits… pic.twitter.com/IHVDEZwQbw — IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021

On ne sait pas encore si cette version arriverait elle aussi le 20 janvier, mais le studio est venu rassurer les joueurs Switch sur Twitter. Hitman III sera donc bien disponible le 20 janvier sur Switch et seulement en cloud, en même temps que les versions PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.

On espère maintenant que cette version cloud ne fera pas trop de compromis et que l’on pourra admirer les six niveaux du jeu sur Switch sans problème.