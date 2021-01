Hitman III révèle ses six différents niveaux avec de nouveaux détails

Hitman III s’apprête à sortir prochainement, et à déjà fait le tour de ses nouveautés et de sa compatibilité en réalité virtuelle. Il était donc temps que le jeu de IO Interactive nous en dise un peu plus sur ses différents niveaux, qui serviront de décors à la conclusion de cette trilogie.

L’Agent 47 va encore faire le tour du monde

Bien évidemment, ne lisez pas la suite si vous souhaitez vous garder la surprise, mais on a enfin la totalité des six localisations de ce nouvel épisode. On avait déjà Dubaï et Chongquin à de nombreuses reprises, et les quatre autres niveaux ont droit à plus de détails :

Dubaï (Émirats Arabes Unis) : Ce niveau servira d’introduction au jeu, avec un Agent 46 qui devra s’infiltrer dans le bâtiment le plus haut du monde.

Dartmoor (Royaume-Uni) : On découvrira ici le manoir Thornbridge avec un meurtre à résoudre en même temps que d'en planifier un.

Berlin (Allemagne) : Notre héros ira dans les quartiers populaires de la ville, jusqu'à une rave party.

Chongquin (Chine) : Une ville très riche, peuplée de secrets et baignée dans les néons que l'Agent 47 va parcourir.

Mendoza (Argentine) : Une véritable carte postale du pays, avec des vignobles et des vallées qui donnent lieu à beaucoup d'exploration.

Les Carpates (Roumanie) : La dernière mission nous entrainera en Roumanie, et peu de détails sont connus sur cet endroit.

Hitman III sera disponible dès le 20 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et plus tard sur Switch avec une version cloud.