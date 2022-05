Paper Ghost Stories: Third Eye Open, la nouvelle histoire interactive de Chorus Worldwide Games

Les aventures narratives telles que Paper Ghost Stories: Third Eye Open font parties de ces œuvres plaisant à une frange bien particulière de joueurs. On pense notamment à certains jeux devenus cultes comme Grim Fandango ou plus récemment Life is Strange. Difficile de deviner quel accueil sera réservé à cette production éditée par Chorus Worldwide Games, mais nul doute que la direction artistique choisie ne laissera pas indifférent, en bien ou en mal.

Bienvenue en Malaisie

Vous l’avez compris, c’est ici un monde de papier entièrement dessiné à la main qui vous attend. Il vous faudra résoudre des énigmes et terminer de nombreux mini-jeux afin d’avancer dans ce folklore asiatique. Vous incarnerez Ting, une petite malaisienne âgée de 5 ans, en proie à un pouvoir surnaturel qu’elle doit apprendre à maîtriser.

Vous suivrez la petite fille au fur et à mesure qu’elle grandit dans ce théâtre de papier malaisien où vos dialogues auront une influence sur la suite de votre aventure. Vous devrez également faire preuve d’astuce pour éviter les fantômes et esprits qui tenteraient de vous nuire, dans cette aventure décrite comme étant parfois angoissante, afin de découvrir la nature du pouvoir de Ting et le pourquoi de tout ceci.

Paper Ghost Stories: Third Eye Open est attendu en 2023 sur Steam. Il sortira également sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch sans qu’aucune date n’ait été communiquée pour le moment.