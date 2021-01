Hideaki Itsuno (Devil May Cry, Dragon’s Dogma) annonce travailler sur un nouveau projet

Deux mois après avoir travaillé sur le lancement de Devil May Cry 5 Special Edition pour les consoles next-gen, une version incluant notamment un DLC pour le personnage de Vergil qui est aussi disponible depuis quelques semaines sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le directeur du jeu Hideaki Itsuno a profité des fêtes de fin d’année pour teaser son nouveau projet.

Dragon’s Dogma 2 en développement ?

Comme l’indique son compte Twitter, en plus de faire un rapide aparté sur le beat them all, il a déclaré que « le nouveau projet développé en parallèle est en bonne voie. Le chemin est encore long mais restez à l’écoute pour l’annonce ! » Bien entendu, aucune autre information sur ce mystérieux titre n’a été partagée par le membre de Capcom. Il faudra donc s’armer de patience avant d’en apprendre davantage.

Rappelons tout de même que, en novembre 2020, le studio japonais a été victime d’une cyberattaque ayant provoqué des fuites sur ses potentiels futurs projets. Parmi cette liste de jeux, on pouvait par exemple trouver un certain Dragon’s Dogma 2 prévu pour le 2ème trimestre 2022. Ajoutons également que, en février 2019, Hideaki Itsuno avait laissé entendre que Capcom n’était pas fermé à l’idée de sortir une suite du titre commercialisé en 2012. A suivre.