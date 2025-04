Heroes of Might and Magic: Olden Era arrive en accès anticipé cet été sur PC

Un retour aux sources sur le continent de Jadame

Heroes of Might and Magic: Olden Era sortira donc en accès anticipé dès cet été. Prévue pour durer environ un an, cette phase proposera les mécaniques de jeu principales ainsi qu’une portion significative du contenu narratif prévu pour la version complète. Le jeu se déroule sur le continent de Jadame, une région inexplorée jusqu’à présent dans la série. Le jeu proposera six factions uniques, mêlant des favorites des fans et de nouvelles créations, chacune avec son propre style de jeu, ses créatures, ses héros et ses capacités spécifiques :

Temple : Humains classiques

: Nécropole : Morts-vivants et vampire

: Sylve : Forces de la nature et peuples féeriques ​

: ​ Donjon : Elfes noirs et créatures souterraines ​

: ​ Ruche : Insectoïdes démoniaques ​

: ​ Une sixième faction mystérieuse qui sera révélée plus tard

Vous aurez aussi le choix entre plusieurs modes multijoueurs et une campagne solo non linéaire qui vous laissera façonner l’histoire de Jadame et de sceller le destin de ses héros et royaumes. Sachez également que la musique de Heroes of Might and Magic: Olden Era sera composée par Paul Anthony Romero, célèbre pour son travail sur la série Might and Magic, et Cris Velasco, connu pour ses contributions à God of War, Starcraft II et Mass Effect.