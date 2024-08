Surprise ! Ubisoft ressuscite Heroes of Might and Magic et officialise un nouvel opus

Heroes of Might and Magic est de retour

La Gamescom a survécu à l’E3, on attend donc du salon qu’il nous réserve quelques surprises et annonces bien senties. Parmi les annonces de cette édition 2024, il en est une à laquelle on ne s’attendait pas du tout. Sans prévenir et sans fuites, Ubisoft a annoncé le grand retour de l’une des licences PC les plus cultes des années 90 et du début des années 2000 : Heroes of Might and Magic.

L’éditeur français inscrit pleinement Heroes of Might and Magic : Olden Era dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la franchise, puisque le coup d’envoi de ces dernières sera marqué par l’arrivée en accès anticipé du titre, quelque part au premier semestre 2025. Jeu de stratégie au tour par tour développé par Unfrozen, Heroes of Might and Magic : Olden Era permettra aux joueurs de retourner dans le monde d’Enroth pour nous faire découvrir les origines de l’univers.

Pensé pour les vétérans et les nouveaux venus, le titre nous fera plus spécifiquement visiter le continent de Jadame, jamais exploré dans la série principale. Cette zone du monde disposera de ses propres factions, de ses propres environnement et, bien évidemment, de son propre bestiaire.

Olden Era marquera le début d’une nouvelle ère pour la franchise Heroes of Might and Magic, en proposant aux joueurs d’explorer un monde fantastique vivant et vibrant, rempli de merveilles et de dangers, de construire de magnifiques châteaux, de lever des armées massives et de s’affronter dans des batailles épiques et hautement tactiques entre héros et créatures mythiques. Jouez en solo avec une nouvelle campagne avec des cartes uniques et des scénarios illimités générés aléatoirement, ou engagez-vous dans une bataille (…) avec d’autres joueurs dans divers modes multijoueurs offrant une variété de gameplay, des matchs rapides en arène à la profondeur stratégique d’un mode héros unique ou d’une escarmouche classique.

Le studio Unfrozen aux commandes

Ubisoft en profite pour présenter plus en détail le contenu de l’accès anticipé en indiquant que les joueurs pourront immédiatement disposer d’outils créatifs permettant de créer des cartes personnalisées. Du côté des affrontement, on devrait découvrir des capacités actives spéciales pour les héros et les créatures mythiques, avec un nouveau système de perks correspondants aux diverses factions. Cette mécanique de Loi de Faction devrait permettre de gérer les effectifs en fonction des besoins et ainsi offrir une meilleure personnalisation. Six factions sont au programme, chacune disposant de ses forces et faiblesses.

Les jeux Heroes of Might and Magic occupent une place particulière dans le cœur de leurs fans, et nous voulions nous assurer que le retour de la série, après une interruption de près de dix ans, serait une fête pour la communauté. En confiant les rênes de la création à l’équipe passionnée de fans et d’experts du genre du studio Unfrozen, nous sommes convaincus que Heroes of Might & Magic : Olden Era sera un nouvel épisode digne de ce nom d’une saga légendaire vieille de près de 30 ans. Nous sommes impatients que les joueurs commencent à jouer au jeu en Accès Anticipé et construisent le meilleur jeu Heroes of Might and Magic avec Unfrozen et l’incroyable communauté, a déclaré Eric Damian-Vernet, Directeur de la marque Might and Magic chez Ubisoft.

Du côté de Denis Fedorov, PDG du studio, on ne cache pas son enthousiasme. Il déclare que la licence représente beaucoup pour bon nombre de membres de l’équipe, une vision que partage d’ailleurs Leonid Parmenov dans le même communiqué. Ce dernier se dit extrêmement fier de travailler sur cette licence, insistant évidemment sur le fait que Heroes of Might & Magic : Olden Era respectera l’illustre héritager de la franchise tout en introduisant de nouvelles mécaniques et technologies.

La durée de l’accès anticipée n’a pas été mentionnée, mais son but est de collecter un maximum de retours. Ubisoft ajoute que la phase d’early access sera l’occasion d’introduire une nouvelle faction et de nouvelles mécaniques. Il ne nous reste plus qu’à faire preuve de patience pour si Heroes of Might and Magic : Olden Era permettra ou non un retour en fanfare de la franchise.