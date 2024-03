Japan Expo Sud 2024 : Une convention en réelle perte de vitesse

Une programmation qui manque de saveur

Arrivé fraichement dans cette convention, il faut dire que la programmation de cette Japan Expo Sud 2024 n’a pas été au niveau du tout. Contrairement à ce qu’il y avait dans les précédentes éditions, cette année a été famélique. Nous avons pu, au moins, assister le premier jour à un draw battle plutôt sympa entre Tsukasa Kotobuki (Nicky Larson, Cat’s Eyes, Mobile Suit Gundam…) et Mamoru Yokota (Death Note, One Piece, Naruto Shippûden…), qui fût relativement agréable à regarder. Quelques vidéastes furent aussi présents comme Siphano, Ed le Fou, Zouloux, NewTiteuf ou encore Crazybomb World. Ils passaient parfois une tête lors de certaines conférences, mais étaient pour la plupart exclusivement en dédicaces.

Parmi les autres activités du programme, le Japan Expo Game Show prenait place avec pas mal d’invités, même si le principe n’était pas si enthousiasmant que ça. Enfin, et outre quelques concerts de j-pop/métal (Asterium et U & Pia entre autres), le concours de cosplay était toujours là pour voir quelques créations qui sortent du lot.

On y retrouvait au choix le World Cosplay Summit qui regroupait des cosplays de qualité le samedi, et un autre concours plus traditionnel le dimanche. Entre du Final Fantasy XIV en passant par du Palworld (oui, il y en a bien eu un), sachez qu’il y avait quand même de quoi être époustouflé. Nous avons clairement remarqué que la qualité a augmenté cette année, avec cependant un peu de moins de cosplays présents par rapport à la précédente.

Bien entendu, d’autres shows étaient également menés sur les deux petites scènes du second hall. Pas mal de conférences dont une avec Vincent Ropion (voix française de Nicky Larson entre autres), mais également d’autres concerts, notamment un peu de rap avec Shao Dow. Cela manquait un peu de variété sur cette convention, qui nous a habitués à beaucoup mieux. Notez que la seconde scène était quant à elle centrée sur un univers plus coréen, avec de la k-pop pour les fans hardcore. Vous l’aurez compris, cette Japan Expo Sud 2024 n’a pas convaincu par sa programmation, malgré les quelques initiations à certains sports de combat typiquement japonais, ou de la calligraphie pour les férus de ce genre d’occupation.

Très pauvre en contenu

Maintenant que le tour du propriétaire de la programmation est faite, il faut bien avouer que les stands ne furent clairement pas légion cette année. D’ores et déjà, si l’on excepte la grande scène qui occupait tout le premier hall, les deux autres n’ont pas été si bien remplies que ça. Sachez tout d’abord que le hall par lequel on rentre est jonché de stands de nourriture, et quelques autres stands anecdotiques de ci de là.

Un coin jeux vidéo ridicule y est aussi d’ailleurs entreposé, avec seulement 4 stands qui se courent après (jeu libre, la games academy et des bornes d’arcade). Alors que l’on avait au moins quelques stands avec des activités VR l’année passée, force est de constater que la convention s’est décidé à ne quasiment rien proposer pour cette édition 2024. C’est rageant, surtout quand on sait qu’une Japan Expo à Paris s’efforce à chaque fois de nous offrir un côté jeux vidéo gargantuesque. Ici, ce n’est finalement pas le cas, et ce n’était clairement pas le hall dans lequel nous allions passer le plus de temps.

Quant au troisième et dernier hall il fait un chouïa mieux, et encore. Sans la moindre surprise, nous allons y retrouver pas mal de stands de petits créateurs (bracelets, pin’s, goodies, tableaux, créations en pixel art etc…), mais aussi les gros stands vendant tout ce qui est T-shirt, porte-monnaie, manga papier ou en DVD/Blu Ray, figurine, et j’en passe. Concrètement, c’est toujours le même type de choses que l’on retrouve chaque année, avec cependant moins d’exposants que les précédentes.

En même temps vu le prix que coûtent les places juste pour être exposant, on peut comprendre. Du coup, cela donne un hall avec pas mal de choses certes, mais faisant encore plus vide que l’année passée… En clair, la déception est de taille, et quand nous voyons qu’il y a quand même des espaces tournés autour du catch ou de la Corée, on sent qu’il s’agit d’une stratégie pour éviter que certaines parties du hall fassent vide. Néanmoins, l’organisation restait correcte dans l’ensemble, mais tout n’était clairement pas parfait…

Pour conclure, force est de constater que cette Japan Expo Sud 2024 ne sera clairement pas inoubliable. En ayant tronqué un espace jeux vidéo déjà bien maigre l’année dernière, le festival continue de baisser en qualité. On se demande d’ailleurs pourquoi il était nécessaire d’ouvrir un troisième hall, si c’est pour ne pas le remplir correctement. Idem pour la programmation, qui avait un peu tendance à se répéter sur les trois jours, et où il y avait au final très peu d’activités, conférences ou concerts exclusifs à voir sur un jour précis. Concrètement, la déception était de taille, et si le festival continue en ce sens, il n’est pas certain que la qualité qu’on lui connaissait il y a quelques années puisse refaire surface un jour…