The Witcher : La saison 2 s’offre quelques images et un récap’ de la relation entre Geralt et Yennefer

La saison de la série The Witcher approche à grand pas, et la communication autour du show commence à s’accélérer. On a déjà pu voir quelques trailers de ces épisodes inédits à venir, et on peut aujourd’hui découvrir des images inédites mettant en avant les personnages de cette saison, relayées par Redanian Intelligence.

Dijksta se montre

Par l’amour ou par le destin, une seule chose est sûre : ces deux-là sont liés. The Witcher saison 2, J-7. pic.twitter.com/kPbCGFlU6K — Netflix France (@NetflixFR) December 10, 2021

On commence tout d’abord par une petit piqure de rappel avant de se lancer à corps perdu dans cette saison, avec un récapitulatif de la relation entre Geralt et Yennefer dans la série. Pratique si vous ne vous souvenez pas de tout, et de comment on avait quitté ces personnages dans la saison 1.

Une fournée d’images a aussi été dévoilée, dans laquelle on voit notre trio de protagonistes (Geralt, Ciri et Yennefer), ainsi que les autres rôles importants de cette saison, comme Jaskier, Triss (qui arbore enfin sa chevelure rousse), mais aussi Sigismund Dijksta, la tête pensante du service secret Redanien, qui est ici interprété par Graham McTavish (vu dans The Hobbit ou encore Outlander)

La saison 2 de la série The Witcher sera disponible en intégralité dès le 17 décembre prochain sur Netflix.