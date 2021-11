Amazon et EA seraient sur le point de produire une série Mass Effect

Cela fait longtemps que plane la rumeur d’une adaptation en live-action de la saga Mass Effect, mais jusqu’ici, tout pointait vers le format du grand écran. Cependant, c’est aujourd’hui un projet de série télévisée qui serait en préparation pour du côté de chez Electronics Arts, et pour une fois, Netflix ne serait pas dans l’équation.

La prochaine série phare d’Amazon Prime Video ?

Le très sérieux site Deadline rapporte ainsi que l’éditeur serait actuellement en train de finaliser un deal avec Amazon pour la production d’une série Mass Effect. Le site évoque la volonté d’Amazon d’adapter de plus en plus d’œuvres d’envergure suite à la sortie de l’adaptation de La Roue du Temps, qui vient de débuter sur Amazon Prime Vidéo, et Mass Effect en ferait partie.

Aucun autre détail n’est connu pour l’instant et on ignore si le deal parviendra à être fait. On imagine effectivement qu’Amazon serait intéressé à l’idée d’avoir une nouvelle saga de science-fiction lorsque The Expanse prendra fin, et une série Mass Effect serait forcément idéale étant donné le carton récent des séries qui adaptent des jeux, The Witcher et Arcane en tête. Reste à voir qui pourrait camper le rôle de notre commandant Shepard préféré, mais il semblerait que Henry Cavill soit déjà intéressé par une participation dans un tel projet.