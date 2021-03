Heat and Run : Découvrez son concept avec notre interview du producteur

Annoncé au cours de l’AG French Direct, Heat and Run propose un concept intéressant : un MOBA en 2D, jouable en 4c4. Un premier projet ambitieux et relativement novateur, où les joueurs devront protéger un feu sacré tout en jonglant avec un système de créations de blocs. Nous avons eu l’opportunité de poser quelques questions à Maxime Delesse, co-fondateur du studio Damnatio Games, fondé début 2021. Il est également Producer et Game Designer sur Heat and Run.

Introduction

Pouvez-vous brièvement nous présenter le concept de Heat and Run ?

Heat and Run est un Shooter MOBA en 2D. Vous devez choisir un Héros ou une Héroïne selon ses compétences en début de partie puis faire de votre mieux pour décrocher la victoire avec vos coéquipiers. Il s’agit d’un jeu de tir qui possède une particularité notable ; la création de petites plateformes carrés, les Blocs, utiles pour vous déplacer et vous protéger de l’arsenal adverse.

Présentation de Damnatio Games

Damnatio Games est donc tout récent. Pouvez-vous nous raconter la création du studio, combien êtes-vous au sein de celui-ci…

Bien sûr, j’ai co-fondé le studio au mois de janvier avec Thibaut, qui s’occupe principalement du développement de l’intégralité de Heat and Run. Nous nous sommes rencontrés étant ados sur un jeu en ligne, en 2017, nous avons commencé à penser et designer le concept du jeu, en allant aussi loin que possible dans la théorie.

En 2019 nous avions un prototype rempli de placeholders (visuels provisoires) mais relativement jouable ; nous avons organisé quelques playtests en ligne et participé à notre premier évènement local : le Bordeaux Geek Fest Winter.

Grâce aux retours de testeurs et à presque trois ans de développement amateur et bénévole (des artistes venaient compléter l’équipe par période), nous nous sommes sentis prêts à se lancer professionnellement avec ce projet. L’année 2020 nous a permis de tout mettre en place. Ça peut vous paraître très long mais nous avions tous des métiers et vies à assumer.

Pourquoi un jeu compétitif multijoueur en équipe pour votre premier jeu indépendant ? Après tout, ce ne n’est pas vraiment commun sur cette scène.

Oui c’est étonnant, je le concède ! Avant de s’arrêter sur l’idée de réaliser Heat and Run, on s’est échangés plusieurs concepts et tous étaient des jeux en ligne et multi-joueurs, donc la réponse est tout bonnement ; parce que nous en avions l’envie.

Vu que c’est votre première production au sein du studio, quels sont les gros défis auxquels vous avez dû faire face (ou que vous devez encore faire face) ?

Apprendre, c’est le plus gros défi depuis le début. On découvre une tonne de choses avec ce projet, très certainement car c’est un multijoueur et qu’il n’avait pas grande prétention au départ. Nous l’avons énormément fait évoluer et ça nous a causé un lot considérable de problématiques à résoudre. Mais on aime les challenges et le passé nous a démontré qu’on était capables, désormais il n’y a plus qu’à vous le prouver !

Concept et gameplay

Pouvez-vous nous parler des constructions et comment cela se passe au niveau de la maniabilité ? Peut-on par exemple bloquer complètement une voie ?

Les Blocs sont de petits objets créés par les joueurs tout autour d’eux, c’est une capacité commune qui permet la défense et les déplacements dans la Map. Ça se fait à la souris, donc c’est assez intuitif. Et on peut tout à fait décider de bloquer totalement un passage, il faudra bien le faire pour empêcher ses adversaires d’approcher son Feu à défense ! Le level design est étudié pour que la défense et l’attaque soit au maximum équilibrés ; les Blocs d’un côté, les armes et compétences offensives de l’autre.

Comment éteindre le feu adverse ? En tirant dessus ?

Exact, on tire sur le Feu avec son Glocktail, il s’agit de l’arme principale du jeu. Son réservoir contient un mélange runique et aqueux, propulsé à une vitesse surréaliste. Les tirs de Glocktail détruisent les Blocs, blessent vos adversaires et éteignent petit à petit le satané Feu que protège l’équipe adverse ! Actuellement, seulement 50 tirs suffisent à éteindre/détruire le Feu, mais pour cela, il faut arriver à percer la défense adverse. Et ce ne sera pas toujours une mince affaire, croyez-moi !

Concernant les héros, combien de compétences auront-ils et est-ce qu’ils auront des rôles prédéfinis (dps, tank etc?)

Certains n’ont qu’une compétence, d’autres deux et un petit chanceux en a trois ! Mais beaucoup de ces compétences sont passives donc il faudra tout d’abord se concentrer sur les armes et la maîtrise des Blocs ! Qu’elles soient passives ou actives, les compétences auront un réel impact dans votre façon de jouer car en effet, il y aura un peu de tout : vous pourrez jouer les gros durs tout comme miser sur les dégâts pour vous démarquer sur le champ de bataille. Et pourquoi vous téléporter ou devenir invisible hors combat ?

Auront-ils un background et plus généralement prévoyez-vous un lore ?

Le lore est déjà bien défini et le background de chaque héroïne et héros bien développé. Leurs histoires seront disponibles directement dans le jeu à partir d’un menu dédié à l’univers de Heat and Run pour celles et ceux que ça intriguent ! Notre direction artistique s’appuie sur l‘univers créé pour concevoir absolument tous les visuels, ceux des personnages, des maps, etc.

Modèle économique et alpha en approche

Y’aura-il un système d’équipement via un shop ?

A la sortie du jeu, chaque partie jouée vous rapportera de l’Or, c’est la monnaie du jeu. L’Or vous permettra de débloquer des Héros et des Reliques, des petits artefacts que l’on sélectionne également avant que la partie ne commence et qui vous apportent un léger bonus.

On déploiera une rotation gratuite pour que tout nouveau joueur puisse découvrir le jeu sans difficulté. Mais pas d’inquiétude, ce sera assez rapide pour un joueur occasionnel d’acquérir la majorité des éléments de jeu. On ne souhaite pas voir les gens passer 10 heures par jour sur Heat and Run pour débloquer un Héros au bout d’un mois.

Avez-vous déjà choisi le modèle économique ?

Nous n’avons pas encore tranché, mais nous tâcherons de plaire à tous les porte-monnaie pour qu’un maximum de personnes puissent jouer seules ou avec leurs amis.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’Alpha qui arrivera bientôt et ce qu’elle proposera ?

L’Alpha va nous apporter une réflexion plus aboutie sur le jeu et ses composants. Nous avons donc réellement hâte d’obtenir des retours des joueurs et joueuses. On essaiera de déployer un maximum d’outil communautaire pour cette date (tchat, liste d’amis, statistiques, etc.) même si nous sommes encore aux balbutiements de la production.

Coté gameplay, tous les Héros seront jouables et le mode de jeu principal sera développé (il s’agit du mode libre, dans lequel vous pourrez rejoindre et quitter une partie à n’importe quel moment). Côté visuel, nous sommes en train d’animer entièrement notre premier Héros, puis nous passerons à une Héroïne non moins badass, et enfin à la première Map ! De quoi vous donner un chouette aperçu de ce qu’on compte réaliser cette année.

Avez-vous une anecdote de développement, une histoire drôle ou quelque chose qui vous a marqué au cours du développement à partager avec vous ?

La première fois qu’on a fait découvrir le jeu à des inconnus en physique, le premier retour qu’on a eu c’était un visiteur qui se lève de son siège face à l’écran qui affiche « VICTOIRE » et qui hurle « un juron, ce jeu est meilleur que Fortnite ! ».

Ça nous a surpris, on n’est pas forcément fan du genre mais pourquoi pas, je pense que beaucoup feront le lien à cause du genre shooter + construction. J’imagine que c’est tout le succès qu’on peut se souhaiter *rires* !

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Toute l’équipe est surexcitée à l’idée de vous voir tester notre Alpha, ce n’est que le début mais on a hâte de vous compter parmi notre communauté et d’écouter vos retours !

Merci à Maxime Delesse pour son temps et pour ces réponses. Heat and Run est prévu sur Steam pour début 2022. Une alpha aura lieu prochainement.