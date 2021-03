Heat and Run se montre en vidéo et ouvre les inscriptions à son alpha

Tout premier projet issu du studio bordelais Damnatio Games, Heat and Run fait l’objet d’une courte vidéo où l’on peut découvrir son concept.

Un MOBA 4 contre 4 en 2D, voilà un premier jet intéressant pour un studio qui n’a que quelques mois seulement derrière lui, après une création officialisée en janvier dernier.

Un horizon de sortie établi pour 2022

Heat and Run comporte donc des mécaniques de MOBA assez classiques, en proposant une douzaine de héros et héroïnes aux compétences actives et passives uniques, une trentaine de runes permettant de les booster, où un maximum de 8 joueurs s’affrontent au sein d’une arène, équipés de leur Glocktail et de Dynameats.

Mais une des particularités de la création de Damnatio réside dans la présence d’un feu sacré à protéger pour chaque équipe. De plus, le gameplay comprend un système de créations de blocs, servant à la fois de plateformes que de murs de protections face aux tirs adverses. De cette feature simple, le jeu de tir se pare alors d’une forte dimension stratégique dont devront se servir les équipes afin de l’emporter.

Le titre comporte pour l’heure les 3 modes de jeu Freeplay, Housemade, Drafted/Ranked, 3 cartes différentes, 2 types d’arène, et base son contenu ainsi que son écosystème sur la communauté, avec l’agrémentation d’un chat, de classements, de statistiques ou encore d’un Hall of Fame.

Enfin, le soft dispose d’un système de monnaie et d’expérience qui découle sur l’obtention d’éléments cosmétiques supplémentaires, aux côtés de skins, emotes et autres animations collectionnables.

Heat and Run prévoit une sortie pour 2022 et ouvre dès maintenant les inscriptions donnant l’accès à l’alpha qui démarre en avril.