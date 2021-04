Heat and Run

Heat and Run est un MOBA en quatre contre quatre développé par Damnatio Games. Il se différencie des classiques du genre par son gameplay 2D hérité des jeux d'action-plateforme. Le but du jeu est de détruire la flamme adverse et pour cela il faudra jouer sur la verticalité du terrain grâce aux sauts et à la possibilité de poser des blocs, coinçant alors les ennemis ou au contraire, ouvrant une nouvelle voie. Mais il est également possible de faire tout simplement le ménage en tirant sur tout ce qui bouge. Chaque personnage a des capacités bien spécifiques et il est également possible d'influer sur le gameplay grâce au build sélectionné avant le début de la partie.