Hearthstone : La nouvelle extension TITANS est annoncée et nous avons pu poser quelques questions aux développeurs de chez Blizzard

Peu avant l’annonce officielle, nous avons pu glaner quelques informations supplémentaires dans une interview en ligne avec plusieurs autres journalistes. Nous avons ainsi posé des questions à Edward Goodwin, Game Designer (Expansion, Game Design) et Alicia Cornelia, Senior Game Producer (Production, Features) sur cette extension et les autres nouveautés de Hearthstone.

Des Titans surpuissants

La prochaine extension d’Hearthstone va explorer la mythologie des dieux cosmiques, les Titans, à une époque lointaine dans le passé (300 ans pour être exact), bien avant toute forme de corruption. Ces derniers sont nés des âmes-mondes et ont façonné toute forme de vie en Azeroth. Ce seront donc les stars de ce nouveau contenu et ils disposeront d’une puissance à la mesure de leur rang sous forme de cartes. Il y aura 11 Titans en tout, une pour chaque classe du jeu.

Une fois qu’un Titan est joué, vous allez pouvoir choisir entre trois capacités. Vous ne pourrez en choisir qu’une seule par tour et celles-ci ne pourront s’activer qu’une seule et unique fois. Le Titan ne pourra pas attaquer avant d’avoir épuiser ses trois capacités. Bien entendu, les decks seront limités à un seul Titan et les membres de Blizzard présents nous ont indiqué qu’il ne sera pas possible de les découvrir via d’autres effets de cartes. Pour accompagner cette annonce, seuls deux Titans ont été révélés pour le moment : Eonar et Norgannon. Sachez qu’ils pourront être obtenus dans les packs de l’extension.

Edward Goodwin : « Il y aura 3 marques en dessous d’un Titan, je pense que notre équipe en charge du desgin de l’interface a fait un excellent travail là-dessus. Cela vous montrera les pouvoirs que vous avez, ou non, utilisés. Une fois que vous avez tout utilisé, les marques disparaissent. Ils sont tous funs et vraiment puissants… »

Il ajoute également que chaque classe aura son moment de gloire avec un Titan surpuissant tout en faisant tout de même attention à ne pas les rendre non plus trop décisifs une fois posé : « Hearthstone est un jeu avec deux joueurs, nous ne voulions pas qu’au moment où l’on pose un Titan, on se dise « Ok j’ai gagné, tu ne peux rien faire, on se revoit à la prochaine partie ». Ce n’est pas très fun. Le challenge était donc de raconter cette histoire avec des dieux extrêmement puissants tout en incluant cette nouvelle façon de jouer. Il y a énormément de précaution à cela. On peut utiliser une seule capacité par tour et si votre adversaire détruit votre Titan rapidement, il ne pourra pas exploiter tout son potentiel. On ne veut pas non plus que soit une carte que vous devez inclure dans tous les decks et toutes les stratégies. »

Ils sont assez confiants sur l’équilibrage des Titans, mais bien entendu, ils ne seront pas surpris de voir un patch arriver quelques semaines après la sortie de l’extension. On nous a d’ailleurs indiqué une petite anecdote sur les test réalisés en interne concernant les potentielles métas. En une heure après la sortie d’une extension, les joueurs jouent plus de parties que le staff de Blizzard sur la période du développement de l’extension. On comprend donc aisément qu’ils puissent manquer des synergies parfois assez inattendues.

Alicia Cornelia nous aussi partagé son enthousiasme concernant les visuels des skins, les artworks et les VFX des nouvelles cartes qui accompagneront l’extension étant donné qu’avant d’être dans le domaine de production de nouvelles fonctionnalités, elle travaillant dans celui dédié aux cosmétiques.

Le retour du magnétisme et la nouvelle mécanique de la « Forge »

Concernant les mots clés de TITANS, nous avons un retour et une nouveauté. Tout d’abord, le retour du Magnétisme apparu durant le « Projet Armageboom ». Il est justifié par le fait que la civilisation des Titans possédait une technologie très avancée. On ne nous a pas encore tout dit, mais comme pour le mode Champ de Bataille, vous allez pouvoir désormais magnétiser vos cartes sans avoir besoin d’un emplacement libre. Voici les deux nouveaux magnétismes relevés pour l’instant.

Le nouveau mot clé « Forge » va intégrer une nouvelle mécanique de jeu. Les cartes dotées du mot-clé Forge peuvent être améliorées directement depuis la main du joueur ou de la joueuse. Il leur suffira de dépenser deux cristaux de mana et de faire glisser la carte vers leur deck. Ce geste entraînera la « forge » de la carte, qui retournera immédiatement dans la main avec une mécanique améliorée. Voici ci-dessous les cartes correspondantes dévoilées aujourd’hui.

Pour terminer sur les nouvelles cartes, voici celles révélées pour le moment. Certaines comme Tyr ou Fils de Hodir seront sans doute au centre des discussions. Au total, nous aurons 145 nouvelles cartes à découvrir.

Le nouveau mode de jeu : Imprévu

Déjà annoncé il y a quelques temps, le mode Imprévu fera son apparition dans la mise à jour 26.6. Il remplacera le mode Classique et se basera sur une rotation régulière (tous les mois ou les deux mois d’après ce que l’on nous a indiqué en interview même si rien n’est gravé dans le marbre) de saisons qui imposeront des règles… imprévues. Cela passe par l’ensemble des cartes disponibles couplées à des règles spéciales.

La première saison est intitulée « Nouvelle ère », un nouveau format persistant qui comprend les ensembles suivants :

Fondamental

Les cendres de l’Outreterre

L’Académie Scholomance

Folle journée à Sombrelune

Forgés dans les Tarides

Unis à Hurlevent

Divisés dans la vallée d’Alterac

Au cœur de la cité engloutie

Meurtre au château Nathria

La marche du roi-liche

La fête des légendes

Les saisons seront agrémentées de variantes spéciales ajoutées aux règles, la première étant : aucune carte neutre. Edward et Alicia ont indiqué qu’il s’agit en quelque sorte d’un prolongement du mode classique. Une autre façon de jouer d’anciennes cartes avec plus de dynamisme et surprises via le changement de saison.

Enfin, sachez que les fêtes du solstice d’été seront lancées du Du 11 juillet au 1er août avec des quêtes d’évènement spéciales et des récompenses pour les modes traditionnel et champs de bataille de Hearthstone. En terminant le parcours de récompenses, les joueurs et joueuses obtiendront 6 paquets variés, le modèle de héros pour la classe chasseur de démons « Illidan du Brasier infernal » et le modèle de héros pour les champs de bataille « Cire-Pilleur d’étincelles ».

L’extension TITANS arrivera le 1er Août prochain.